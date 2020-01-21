Алла Костромичева порадовала поклонников фото с любимым



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instagram.com/alla

Ведущая реалити «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева порадовала фолловеров редким снимком с Джейсоном Капоне

Украинская супермодель, ведущая реалити «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева отдыхает с мужем Джейсоном Капоне и называет это путешествие одним из самых романтичных в их общей жизни.

Алла Костромичева даже решилась опубликовать в социальной сети Instagram селфи с мужем, хотя она крайне редко это делает.

«Джейсон не любит публичности, у него нет аккаунтов в Facebook или Іnstagram. Скрывается он от интернета. Поэтому и в моем микроблоге появляется так редко», - объясняла супермодель ранее.

instagram.com/alla

«Одна из наших самых романтических поездок за почти 7 лет вместе. Все в этом чарующем месте помогает поверить в чудеса и магию любви. Иногда даже становится не по себе, как будто сейчас откроешь глаза дома в своей кроватке, а все это просто волшебный сон... Если даже любимый согласился на селфи - это прям показатель, что весь стресс остался в NY, а здесь мы только вдвоем...», - подписала Алла Костромичева селфи с мужем.