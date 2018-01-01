10 тыс. авто попали в затор в Китае. Впечатляющие фото

Появились фото масштабного затора в Китае, в котором застряло больше 50 тыс. пассажиров

Из-за густого тумана на китайском острове Хайнань было прервано движение через пролив Цюнчжоу. Заложниками непогоды стали более 100 тысяч туристов и более 10 тысяч автомобилей, которые ждали переправу. Провинция Хайнань ввела в действие план экстренного реагирования первого уровня и прилагает все усилия, чтобы устранить автомобильные пробки.



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10 тыс. авто попали в затор в Китае

Появились фото масштабного затора в Китае, в котором застряло больше 50 тыс. пассажиров

Из-за густого тумана на китайском острове Хайнань было прервано движение через пролив Цюнчжоу. Заложниками непогоды стали более 100 тысяч туристов и более 10 тысяч автомобилей, которые ждали переправу.

Провинция Хайнань ввела в действие план экстренного реагирования первого уровня и прилагает все усилия, чтобы устранить автомобильные пробки.

Густой туман на острове Хайнань стоял в течение семи дней. Видимость местами не превышала 200 метров.

Днем, 21 февраля, из трех портов Хайкоу через пролив в провинцию Гуандун вышли 70 судов, которыми были переправлены 11610 автомобилей и 51750 пассажиров. Но вечером на переправе в пробках снова стояло около 10 тысяч машин.

В сетях публикуют фото длинных очередей в трех портах города Хайкоу.

Ранее похожий транспортный коллапс имел место в Китае в 2015 году. Тогда на 50-полосной дороге образовалась гигантская пробка. На магистрали Пекин - Гонконг - Макао застряли тысячи машин. Затруднения движения возникли в том месте, где 50 полос сужаются до 20. Причиной образования огромной пробки стало празднование национального дня в стране. В связи с этим у жителей Китая появились выходные, которые они провели вне дома.

Джерело: 24tv.ua