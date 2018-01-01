Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
- Сьогодні, 17:24
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Кайя Гербер и Жаклин Кеннеди
Дочь Синди Кроуфорд перевоплотилась в жену президента США
На неделе моды в Милане состоялся показ новой коллекции от культового бренда Moschino. Эта серия одежды отличалась акцентом на ретро-стиль, отсылающий к 60-м годам. Центральное роль в показе сыграл наряд, в котором вышла дочь Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер.
Она появилась на подиуме в костюме, который напоминал стиль одежды вдовы президента Джона Кеннеди, Жаклин.
Автором коллекции выступил дизайнер Джереми Скотт. Он сосредоточил в основе коллекции строгие пиджаки и юбки, пальто свободного кроя, роскошные вечерние платья, брючные костюмы и шляпки.
Отдельные костюмы и платья представили одни из самых высокооплачивамых моделей современности Белла и Джиджи Хадид.
Джерело: 24 канал