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    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х

    Дочь Синди Кроуфорд перевоплотилась в жену президента США
    На неделе моды в Милане состоялся показ новой коллекции от культового бренда Moschino. Эта серия одежды отличалась акцентом на ретро-стиль, отсылающий к 60-м годам. Центральное роль в показе сыграл наряд, в котором вышла дочь Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер. Она появилась на подиуме в костюме, который напоминал стиль одежды вдовы
    • Сьогодні, 17:24
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    Кайя Гербер и Жаклин Кеннеди
    Кайя Гербер и Жаклин Кеннеди

    Дочь Синди Кроуфорд перевоплотилась в жену президента США

    На неделе моды в Милане состоялся показ новой коллекции от культового бренда Moschino. Эта серия одежды отличалась акцентом на ретро-стиль, отсылающий к 60-м годам. Центральное роль в показе сыграл наряд, в котором вышла дочь Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер.

    Она появилась на подиуме в костюме, который напоминал стиль одежды вдовы президента Джона Кеннеди, Жаклин.

    Автором коллекции выступил дизайнер Джереми Скотт. Он сосредоточил в основе коллекции строгие пиджаки и юбки, пальто свободного кроя, роскошные вечерние платья, брючные костюмы и шляпки.

    Отдельные костюмы и платья представили одни из самых высокооплачивамых моделей современности Белла и Джиджи Хадид.

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    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х
    Знаменитые топ-модели представили эффектные наряды в стиле 60-х

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    Джерело: 24 канал

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