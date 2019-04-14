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    Туфли и носки: модное сочетание

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    Туфли и носки: модное сочетание
    vogue.ua

    Весна в Украине – это всегда качели. В конце марта может неожиданно пойти снег, а на следующий день уже будет светить солнце, а градусник покажет +17

    Найти баланс между этими температурными перепадами помогут носки, с которыми открытые босоножки уже можно будет смело носить в начале апреля. Тем более, что дизайнеры показали несколько нескучных вариаций на тему.

    Открытая обувь с носками или гольфами до сих пор воспринимаются как игра на гране фола. Здесь можно легко скатиться в безвкусицу и визуально укоротить ноги, а можно успешно вписать этот дуэт даже в строгий деловой комплект.

    Одно из самых красивых сочетаний продемонстрировал Эрдем Моралиоглу. Британский дизайнер предлагает к аккуратным туфлям с острым носком и на небольшом каблуке надеть тонкие капроновые носки в сетку, можно даже с блестящим мерцанием.

    Носки с люрексом также использует Анна Суи. Поклонница гранжа умеет сочетать несочетамое – она добавляет носки к стилизованным клогам. Неожиданно и смело.

    Более повседневные вариации стоит искать в коллекциях Burberry и Self-Portrait. Так, Риккардо Тиши добавляет британской чопорности с помощью лаконичных белых, надевая их с классическими туфлями-лодочками.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    А Хан Чонг предлагает к черным босоножкам с открытой пяткой плотные черные носки, которые издалека выглядят как логическое продолжение обуви.

    Джерело: vogue.ua

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