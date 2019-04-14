Велопутешествие по миру с котом за плечами



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boredpanda.com

В сентябре 2018 года сварщик по имени Дин Николсон поставил перед собой единственную цель – в одиночку проехать на велосипеде по всему миру

Так, 31-летний шотландец бросил работу и начал свое долгое путешествие.

Его дорога лежала на юг. Дин проехал уже 8 стран, документировал все свои приключения онлайн, но его планы немного изменились во время пересечения границы из Боснии и Герцеговины в Черногорию.

Дин поднимался по горке с наушниками в ушах, когда вдруг услышал отчаянное «мяу» за спиной. Обернувшись, он обнаружил маленькую кошечку и ненадолго остановился её погладить. После этого он развернулся и продолжил свой путь. Вот только четвероногая решила последовать за ним. Дин, который даже и не думал сначала ее брать с собой, через некоторое время сдался и принял свою новую попутчицу. Таким он и потерял статус путешественника-одиночки, зато нашёл лучшего друга.

Дин отвез малышку к ветеринару на осмотр и назвал ее Нала в честь героини из Короля Льва. Конечно, у путешественника не было места для Налы на велосипеде, поэтому ему пришлось немного поломать голову над тем, как все же взять её с собой. Первое, что придумал Дин, - убрать все вещи из корзины впереди и поместить туда Налу. Оттуда ей открывался прекрасный вид.

Нала очень быстро проявила свой приключенческий дух и замечательный характер. Она любит путешествовать, хорошо относится ко всем переездам и не показывает никаких признаков неудобства. Иногда она выпрыгивает из корзинки и садится на плечо Дину.

Конечно, пара необычных путешественников привлекает к себе очень много внимания. Любой прохожий обязательно попросит у них фотографию. Двое компаньонов очень привязались друг к другу. Вместе они переезжают из города в город, исследуют новые места, заброшенные виллы и дикие пляжи. В горе и в радости порой нелегкой дороги они поддерживают друг друга каждый день.

В конце года Дин не хотел прерывать путешествие и решил ехать дальше, даже несмотря на холодную погоду. Однако это обернулось неприятным происшествием – Нала подхватила воспаление легких. Тогда к Дину и пришло осознание – он совсем не готов терять своего лучшего друга. Они остановились в хостеле на несколько недель, где Дин терпеливо ухаживал за своей маленькой компаньонкой

Когда все снова были здоровы, наступило время продолжать путешествие. Только теперь Дин подошел к нему ответственнее. Он купил для Налы специальную переноску, водонепроницаемую и намного более безопасную, и друзья продолжили свой путь.

Вот так быстро могут измениться планы. Но Дин об этом нисколько не жалеет. Ведь путешествовать с лучшим другом намного лучше, чем ездить по миру одному.





Джерело: boredpanda.com