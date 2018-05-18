Певица Светлана Тарабарова призналась, что ждет ребенка

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Светлана Тарабарова

Артистка снялась в фотосессии с животиком

Известная украинская певица Светлана Тарабарова выложила на своей странице в Instagram сообщение о том, что ждет первенца. Сейчас артистка находится уже на шестом месяце беременности, пишет «Главком».

В связи с этим артистка снялась в трогательной фотосессии, в которой продемонстрировала свой животик. А в комментарии к снимкам она поделилась впечатлениями от того, как она с мужем Алексеем Бондарем ждут ребенка.

«Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе...», - рассказывает певица.

Напомним, что беременность не воспрепятствовала певице снять новый клип на песню «Манифест», во время создания которого она находилась на четвертом месяце беременности. Несмотря на это девушка принимала участие в сложных хореографических постановках.

Сейчас артистка активно гастролирует по Украине и проводит много времени в студии, работая над новым материалом.