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    Певица Светлана Тарабарова призналась, что ждет ребенка

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    Светлана Тарабарова
    Светлана Тарабарова

    Артистка снялась в фотосессии с животиком

    Известная украинская певица Светлана Тарабарова выложила на своей странице в Instagram сообщение о том, что ждет первенца. Сейчас артистка находится уже на шестом месяце беременности, пишет «Главком».

    В связи с этим артистка снялась в трогательной фотосессии, в которой продемонстрировала свой животик. А в комментарии к снимкам она поделилась впечатлениями от того, как она с мужем Алексеем Бондарем ждут ребенка.

    «Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе...», - рассказывает певица.

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    Певица Светлана Тарабарова призналась, что ждет ребенка
    Певица Светлана Тарабарова призналась, что ждет ребенка

    Напомним, что беременность не воспрепятствовала певице снять новый клип на песню «Манифест», во время создания которого она находилась на четвертом месяце беременности. Несмотря на это девушка принимала участие в сложных хореографических постановках.

    Сейчас артистка активно гастролирует по Украине и проводит много времени в студии, работая над новым материалом.

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