Победительница шоу «Модель XL» снялась в провокационной фотосессии

Пышнотелая манекенщица позирует в компании обнаженных мужчин

Один из наиболее популярных украинских дизайнеров Андре Тан представил авторскую коллекцию для пышных женщин А.Tan plus. Лицом этих нарядов стала победительница телешоу «Модель XL» Мария Павлюк. Напомним, первое место в этом проекте ранее принесла модели право появиться на обложке издания Cosmopolitan. «Я решился на этот шаг и



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мария Павлюк

Пышнотелая манекенщица позирует в компании обнаженных мужчин

Один из наиболее популярных украинских дизайнеров Андре Тан представил авторскую коллекцию для пышных женщин А.Tan plus. Лицом этих нарядов стала победительница телешоу «Модель XL» Мария Павлюк.

Напомним, первое место в этом проекте ранее принесла модели право появиться на обложке издания Cosmopolitan.

«Я решился на этот шаг и создал коллекцию для пышных женщин. Каждая девушка, независимо от ее параметров, должна ощущать себя уверенной и привлекательной. Я хочу помочь женщинам в этом и показать, что это легче, чем кажется. В нашей стране должны быть свои украинские Эшли Грэм, которые будут работать не только в Украине, но и за рубежом», - говорит Андре Тан.

Специально для этой коллекции дизайнера Мария Павлюк снялась в провокационной фотосессии с обнаженными мужчинами-моделями. Соблазнительные образы победительницы проекта «Модель XL» подчеркнули ее привлекательные формы. А стильные наряды, по словам Андре Тана, соответствуют самым модным трендам сезона. Уже в ближайшее время фото Марии в дизайнерских нарядах появится на билбордах по всей стране, а саму коллекцию можно будет купить в магазинах бренда.

«Моя жизнь после проекта изменилась кардинально. Еще год назад я и подумать не могла, что будут стоять здесь, на пресс-завтраке, рядом с таким известным дизайнером как Андре Тан. Пресса, интервью, съемки – раньше все это было моей мечтой, а теперь она осуществилась. Каждая девушка должна ставить перед собой цель. Нужно сделать хотя бы пару шагов навстречу своей мечте, и она обязательно осуществится», - рассказывает Мария Павлюк.

Кроме того, девушка призналась, что после участия в проекте стала получать многочисленные предложения от разных брендов, в том числе, зарубежных.

Джерело: ТСН