На обложке журнала впервые проявился человек без пола

Таким образом модель бросила вызов традиционному разделению общества по гендерному признаку

Музой популярного глянца Diva впервые в истории появился человек нейтрального пола – активист Райан Дав. Модель считает, что гендер является социальным конструктом и предпочитает использовать в отношении себя местоимение «оно». Дав уже снимали для журналов Vogue, Elle и Cosmopolitan, где этот человек позировал в белье как для



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Человек без пола

Таким образом модель бросила вызов традиционному разделению общества по гендерному признаку

Музой популярного глянца Diva впервые в истории появился человек нейтрального пола – активист Райан Дав. Модель считает, что гендер является социальным конструктом и предпочитает использовать в отношении себя местоимение «оно».

Дав уже снимали для журналов Vogue, Elle и Cosmopolitan, где этот человек позировал в белье как для женщин, так и для мужчин. «Я польщено и надеюсь, что на обложках журналов появятся еще больше самых разных личностей», – говорит Дав.

При этом модель рассказала, что в детстве чувствовало себя уродливой девочкой. «Я всегда знало то, что знаю о себе сейчас, просто не могло выразить словами. Я – это просто я», – объясняет модель.

Активист также посетовал, что представителям небинарных гендеров до сих пор приходится сталкиваться с непониманием как в обществе, так и в модельной сфере.

Отметим, что журнал Diva специализируется на материалах для представителей ЛГБТ-сообщества.

Джерело: Сегодня