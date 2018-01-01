Королева Испании удивила стильным платье-кейпом

Правительница Испании впечатлила изысканным выбором платья для официального мероприятия

Королева Испании Летиция вместе с королем Филиппом посетили церемонию вручения спортивных наград во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Специально для этого события 45-летняя Летиция примерила платье-кейп (от англ. cape – «накидка») оливкового цвета, которое выпущено под брендом Juanjo Oliva. Свой наряд королева дополнила лодочками и



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Королева Летиция

Правительница Испании впечатлила изысканным выбором платья для официального мероприятия

Королева Испании Летиция вместе с королем Филиппом посетили церемонию вручения спортивных наград во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Специально для этого события 45-летняя Летиция примерила платье-кейп (от англ. cape – «накидка») оливкового цвета, которое выпущено под брендом Juanjo Oliva. Свой наряд королева дополнила лодочками и клатчем с питоновым принтом.

Напомним, лидер Испании считается одной из самых стильных правительниц Европы, наравне с Кейт Миддлтон и Бриджит Макрон. Ее наряды многие разбирают на цитаты. А бренды, которым она отдает предпочтение, мгновенно приобретают новых поклонников.

Джерело: Сегодня