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    Королева Испании удивила стильным платье-кейпом

    Правительница Испании впечатлила изысканным выбором платья для официального мероприятия
    Королева Испании Летиция вместе с королем Филиппом посетили церемонию вручения спортивных наград во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Специально для этого события 45-летняя Летиция примерила платье-кейп (от англ. cape – «накидка») оливкового цвета, которое выпущено под брендом Juanjo Oliva. Свой наряд королева дополнила лодочками и
    • Сьогодні, 15:21
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    Королева Летиция
    Королева Летиция

    Правительница Испании впечатлила изысканным выбором платья для официального мероприятия

    Королева Испании Летиция вместе с королем Филиппом посетили церемонию вручения спортивных наград во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

    Специально для этого события 45-летняя Летиция примерила платье-кейп (от англ. cape – «накидка») оливкового цвета, которое выпущено под брендом Juanjo Oliva. Свой наряд королева дополнила лодочками и клатчем с питоновым принтом.

    Напомним, лидер Испании считается одной из самых стильных правительниц Европы, наравне с Кейт Миддлтон и Бриджит Макрон. Ее наряды многие разбирают на цитаты. А бренды, которым она отдает предпочтение, мгновенно приобретают новых поклонников.

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    Джерело: Сегодня

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