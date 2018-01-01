Юберу де Живанши - 91 год. Культовые наряды от классика фэшн-индустрии

Подборка знаковых работ великого модельера, которые вошли в историю моды

Сегодня исполняется 91 год дизайнеру Юберу де Живанши – классику французской моды. Его имя стоит в одном ряду с такими легендами как Коко Шанель, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран. Стиль Юбера де Живанши – утонченный, аристократичный и элегантный. Он никогда не отступал от канонов прекрасного и не шел на поводу у современных тенденций,



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Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»

Подборка знаковых работ великого модельера, которые вошли в историю моды

Сегодня исполняется 91 год дизайнеру Юберу де Живанши – классику французской моды. Его имя стоит в одном ряду с такими легендами как Коко Шанель, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран.

Стиль Юбера де Живанши – утонченный, аристократичный и элегантный. Он никогда не отступал от канонов прекрасного и не шел на поводу у современных тенденций, жертвуя эстетикой.

Работы Живанши покоряли своей одновременной простотой и строгостью, а сам он вдохновлялся женщинами с сильным характером. Одной из таких была актриса Одри Хепберн, для которой кутюрье создал немало экранных образов.

Знакомство Юбера де Живанши и его музы Одри Хепберн началось с фильма «Сабрина». Эта картина была отмечена премией «Оскар» за лучшие костюмы. Однако имя модельера не было упомянуто даже в титрах. Впрочем, это не помешало дальнейшей дружбе Одри Хепберн и Юбера Живанши.

Творческий союз актрисы и модельера продолжался и в последующих фильмах. Эффектное красное платье из ленты «Забавная мордашка» было на экране несколько секунд, но именно оно стало самым заметным нарядом во всей картине.

Знаменитое платье Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» по праву считается самым известным нарядом за всю историю кинематографа. Оно получило статус культового.

Жаклин Кеннеди также была неравнодушна к нарядам Юбера де Живанши. Для ужина с Шарлем де Голлем, во время официального визита президента Кеннеди во Францию, Жаклин выбрала длинное платье с расшитым верхом.

Преданная поклонница стиля Юбера де Живанши буквально влюбилась в вышивку на лифе, выполненную шелковыми нитями и жемчугом. Позже Шарль де Голль признался, что «был очарован миссис Кеннеди».

Джерело: vogue.ua