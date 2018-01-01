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    Chanel собрали всю музыку с показов в один плейлист

    Chanel совместно с сервисом Apple Music представили коллекцию плейлистов Chanel Show Soundtracks
    В плейлист модного бренда вошли  лучшие саундтреки, которые звучали на fashion-показах. Над созданием плейлистов работал Мишель Гобер, один из самых востребованных звукорежиссеров в мире моды. Он собрал вместе такие треки, как Rest My Head Against the Wall of Water американского певца Халила, Cascada от Konx-Om-Pax и Raw Language от
    • Сьогодні, 18:47
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    Карл Лагерфельд
    Карл Лагерфельд

    Chanel совместно с сервисом Apple Music представили коллекцию плейлистов Chanel Show Soundtracks

    В плейлист модного бренда вошли  лучшие саундтреки, которые звучали на fashion-показах.

    Над созданием плейлистов работал Мишель Гобер, один из самых востребованных звукорежиссеров в мире моды. Он собрал вместе такие треки, как Rest My Head Against the Wall of Water американского певца Халила, Cascada от Konx-Om-Pax и Raw Language от музыкального продюсера Forest Swords, пишет buro247.ua. 


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    В релизе на Apple Music есть также плейлисты от друзей Карла Лагерфельда. Среди них певец Фаррелл Уильямс, модель и диджей Каролин де Мегрэ, музыкант Себастьен Телье и дуэт Ibeyi.

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