Chanel собрали всю музыку с показов в один плейлист

Chanel совместно с сервисом Apple Music представили коллекцию плейлистов Chanel Show Soundtracks

В плейлист модного бренда вошли лучшие саундтреки, которые звучали на fashion-показах. Над созданием плейлистов работал Мишель Гобер, один из самых востребованных звукорежиссеров в мире моды. Он собрал вместе такие треки, как Rest My Head Against the Wall of Water американского певца Халила, Cascada от Konx-Om-Pax и Raw Language от