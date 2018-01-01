Chanel собрали всю музыку с показов в один плейлист
- Сьогодні, 18:47
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Карл Лагерфельд
Chanel совместно с сервисом Apple Music представили коллекцию плейлистов Chanel Show Soundtracks
В плейлист модного бренда вошли лучшие саундтреки, которые звучали на fashion-показах.
Над созданием плейлистов работал Мишель Гобер, один из самых востребованных звукорежиссеров в мире моды. Он собрал вместе такие треки, как Rest My Head Against the Wall of Water американского певца Халила, Cascada от Konx-Om-Pax и Raw Language от музыкального продюсера Forest Swords, пишет buro247.ua.
В релизе на Apple Music есть также плейлисты от друзей Карла Лагерфельда. Среди них певец Фаррелл Уильямс, модель и диджей Каролин де Мегрэ, музыкант Себастьен Телье и дуэт Ibeyi.