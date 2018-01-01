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    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне

    Подборка фотографий с гостьями и участницами модных показов
    В рамках Недели моды в Лондоне состоялись показы коллекций на сезон осень-зима 2018-2019 от молодых дизайнеров. В этих нарядах классические элементы одежды прекрасно сочетались с ультрасовременными разработками. Чтобы не пропустить последние тенденции в этом направлении бьюти-индустрии, мы составили подборку фотографий наиболее стильных гостей и
    • Сьогодні, 12:32
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    Гостья Недели моды в Лондоне
    Гостья Недели моды в Лондоне

    Подборка фотографий с гостьями и участницами модных показов

    В рамках Недели моды в Лондоне состоялись показы коллекций на сезон осень-зима 2018-2019 от молодых дизайнеров. В этих нарядах классические элементы одежды прекрасно сочетались с ультрасовременными разработками. Чтобы не пропустить последние тенденции в этом направлении бьюти-индустрии, мы составили подборку фотографий наиболее стильных гостей и участников мероприятия.

    Одним из главных трендов этого сезона стала клетка в разных вариациях и сочетаниях.  Также в моду возвращаются сумочки прямоугольной формы, а также мини-чемоданчики или саквояжи.

    Также остается популярным сочетание в одежде традиционных узоров с растительными принтами, крупными надписями, а также рисунки в стиле поп-арта.

    Как сообщалось ранее, цветом года по версии Института Пантон объявлен ультрафиолет. Наряды подобного цвета можно было встретить на улицах Лондона в прошедшие дни.

    Еще одна модная тенденция – полоска, а кроме ультрафиолетового цвета в моде сейчас глубокий, темно-синий оттенок. Также в тренде сейчас – теплый желтый и гламурный красный.

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    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне
    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне
    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне
    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне
    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне
    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне
    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне
    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне
    Названы главные бьюти-тренды Недели моды в Лондоне

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    Джерело: Сегодня

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