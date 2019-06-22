Абстрактные портреты: уникальная живопись



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Лос-анджелесский художник и актер Джозеф Ли пишет необычные портреты густо нанесенными мазками, напрочь маскирующими детали и выражение лиц людей, которые ему позирую

Жирные живописные мазки на абстрактных портретах лос-анджелесского художника и актера Джозефа Ли маскируют детали и выражения лиц его моделей.

Его абстрактные профили иногда демонстрируют тонкий намек на глаз, нос или ухо между разноцветными мазками, которые художник противопоставляет матовым фонам.

Хотя лица часто скрыты, художник–самоучка намеревается придать эмоциональное выражение каждому лицу посредством поворота головы или линии челюсти.

Джозеф Ли - художник, который много лет изучал лица и их выражения. Красота в портретах Ли достигается путем манипулирования обычными повседневными формами, такими как лица или массив энергичных и сильных выражений.

Каждый сегментированный мазок кисти и применение цвета сбалансированы. Его работа фокусируется на параллельной реальности между внешней жизнью и внутренними процессами. Каждая картина выражает чувство физической гармонии, создавая полноценную и мощную композицию.

Сегодня Ли продолжает работу по изучению психологии лиц за их «социальными масками».

Его портреты демонстрируют различные наблюдения, начиная от поп-культуры и заканчивая ежедневными сценами действий людей, с которыми он сталкивается на улице.

Джерело: boredpanda.com