Финский художник изобразил отцов диснеевских персонажей, какими они могли быть в реальной жизни



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boredpanda.com

Портреты диснеевских пап в реальной жизни заставят вас забыть о принцах

От злодеев до принцесс, финский художник Йирка Вяатяйнен оживляет любимых диснеевских персонажей, и все они выглядят настолько реалистично, что похожи на людей, с которыми каждый из нас может встретиться в обычной жизни.

В последнее время Йирка начал фокусироваться на тех, про кого большинство зрителей могло и забыть — на отцах персонажей.

Это папа Тарзана, Джон, папа Покахонтас, главный Поухатан и несколько других, которые теперь выглядят так, будто они не только способны воспитать ребенка, но и поразить Голливуд своим внешним видом.

Невероятно реалистичные работы Йирки уже принесли ему более 209 тыс. подписчиков в Instagram, и похоже, что хельсинкский художник скоро не остановится.

Джерело: boredpanda.com