Финский художник изобразил отцов диснеевских персонажей, какими они могли быть в реальной жизни
Портреты диснеевских пап в реальной жизни заставят вас забыть о принцах
От злодеев до принцесс, финский художник Йирка Вяатяйнен оживляет любимых диснеевских персонажей, и все они выглядят настолько реалистично, что похожи на людей, с которыми каждый из нас может встретиться в обычной жизни.
В последнее время Йирка начал фокусироваться на тех, про кого большинство зрителей могло и забыть — на отцах персонажей.
Это папа Тарзана, Джон, папа Покахонтас, главный Поухатан и несколько других, которые теперь выглядят так, будто они не только способны воспитать ребенка, но и поразить Голливуд своим внешним видом.
Невероятно реалистичные работы Йирки уже принесли ему более 209 тыс. подписчиков в Instagram, и похоже, что хельсинкский художник скоро не остановится.
Джерело: boredpanda.com