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    Финский художник изобразил отцов диснеевских персонажей, какими они могли быть в реальной жизни

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    Финский художник изобразил отцов диснеевских персонажей, какими они могли быть в реальной жизни
    boredpanda.com

    Портреты диснеевских пап в реальной жизни заставят вас забыть о принцах

    От злодеев до принцесс, финский художник Йирка Вяатяйнен оживляет любимых диснеевских персонажей, и все они выглядят настолько реалистично, что похожи на людей, с которыми каждый из нас может встретиться в обычной жизни.

    В последнее время Йирка начал фокусироваться на тех, про кого большинство зрителей могло и забыть — на отцах персонажей.

    Это папа Тарзана, Джон, папа Покахонтас, главный Поухатан и несколько других, которые теперь выглядят так, будто они не только способны воспитать ребенка, но и поразить Голливуд своим внешним видом.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Невероятно реалистичные работы Йирки уже принесли ему более 209 тыс. подписчиков в Instagram, и похоже, что хельсинкский художник скоро не остановится.

    Джерело: boredpanda.com

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