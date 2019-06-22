Скульптор Алекс Чиннек «расстегнул» дом в Милане (фото)



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boredpanda.com

Британец Алекс Чиннек прославился тем, что расстегивает, сворачивает и связывает архитектурные объекты

Историческое здание в лондонском Covent Garden, яростно прорезающееся из земли и таинственно тающее в воздухе без видимой поддержки с полностью разрушенной верхней половиной.

Террасный дом в Маргейте, где красный кирпич, из которого он построен, расплавился и стал «вытекать» из прямоугольных формочек. Здание Vauxhall Corsa «подвисло» вверх ногами, откинув назад кусок асфальта…

Нет, это не картины скорого апокалипсиса, и не эпигонство шедевров Дали, а волшебный мир архитектурных иллюзий британского художника Алекса Чиннека.

Свою творческую деятельность Алекс начинал с экспериментов над зданием заброшенной фабрики в 2012 году. Через год его жертвой стал дом в приморском городке, фасад которого отделился и «скользнул» вниз, чтобы лежать в огромной куче перед домом.

Позже художник взялся за переворачивание коммерческой недвижимости Лондона.

Сам Алекс Чиннек говорит, что любит искажать повседневный мир, однако, в отличие от других художников, он смиренно признает, что за его архитектурными инсталляциями нет глубокого философского смысла.

Одним из лучших проектов художника стал парящий дом, реализованный в 2014 году.

Алекс Чиннек и его команда профессионалов (а это более 100 человек консультантов, менеджеров, инженеров) создали реплику исторического каменного здания, левитирующего над землей, используя 12-метровую арматуру.

Работа над этим проектом заняла восемь месяцев.





Джерело: boredpanda.com