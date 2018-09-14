  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года

    • Розсилка
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года

    Если у вас по какой-то причине еще нет денег на билет до Луны, мы предложим вам альтернативу

    Усаживайтесь поудобнее, настало время путешествия по космическим просторам.

    В этом году в конкурсе «Лучший астрономический фотограф» приняли участие более 4 тысяч фотографий. На данный момент известны финалисты, чьи работы конкурируют за призовое место. Представляем вашему вниманию кадры с  Astronomy Photographer of the Year 2018, заставляющие затаить дыхание.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года
    Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года

    Читайте также: Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ