Захватывающий шорт-лист лучших астрономических фотографий года



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В этом году в конкурсе «Лучший астрономический фотограф» приняли участие более 4 тысяч фотографий. На данный момент известны финалисты, чьи работы конкурируют за призовое место. Представляем вашему вниманию кадры с Astronomy Photographer of the Year 2018, заставляющие затаить дыхание.

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Джерело: cameralabs.org