Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Instagram Photography Awards

Премия Фотобокс Instagram Photography Awards определила шортлист лучших фотографий в соцсети и опубликовала их

Премия Фотобокс Instagram Photography Awards новая - победителей в ней определяют впервые. Принять участие в соревновании захотело более 180 тыс. людей.

Премия уменьшила количество претендентов на победу и выдала короткий список. Чья фотография оказалась лучшей, авторы премии расскажут 3 октября.

Ренее стали известны победители премии iPhone Photography Awards. В этом году обладателем главной премии стал фотограф из Бангладеш Яшим Салам, который сделал снимок с толпой детей-переселенцев.

Ежегодно с 2007 года, когда был выпущен первый Apple iPhone, проводится фотоконкурс iPhone Photography Awards. В этом году стали известны победители уже 11-го такого конкурса.

Чтобы оценить фото, сделанные на iPhone или iPad, учитываются такие критерии, как художественная ценность, оригинальность, содержание, стиль.

Так, участники конкурса соревнуются в 18 различных категориях, включая категории «животные», «архитектура», «дети», «панорама», «стиль жизни», «природа», «люди», «путешествия». При этом каждый участник «борется» и за главный приз - титул Grand Prize Winner Photographer of the Year.

Джерело: kanalukraina.tv