  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети

    • Розсилка
    Instagram Photography Awards - Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Instagram Photography Awards

    Премия Фотобокс Instagram Photography Awards определила шортлист лучших фотографий в соцсети и опубликовала их

    Премия Фотобокс Instagram Photography Awards новая - победителей в ней определяют впервые. Принять участие в соревновании захотело более 180 тыс. людей.

    Премия уменьшила количество претендентов на победу и выдала короткий список. Чья фотография оказалась лучшей, авторы премии расскажут 3 октября.

    Ренее стали известны победители премии iPhone Photography Awards. В этом году обладателем главной премии стал фотограф из Бангладеш Яшим Салам, который сделал снимок с толпой детей-переселенцев.

    Ежегодно с 2007 года, когда был выпущен первый Apple iPhone, проводится фотоконкурс iPhone Photography Awards. В этом году стали известны победители уже 11-го такого конкурса.

    Чтобы оценить фото, сделанные на iPhone или iPad, учитываются такие критерии, как художественная ценность, оригинальность, содержание, стиль.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети
    Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети

    Так, участники конкурса соревнуются в 18 различных категориях, включая категории «животные», «архитектура», «дети», «панорама», «стиль жизни», «природа», «люди», «путешествия». При этом каждый участник «борется» и за главный приз - титул Grand Prize Winner Photographer of the Year.

    Джерело: kanalukraina.tv

    Читайте також
    фотограф Бангладеш фотография дети Apple искусство премия
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ