Шнуров вывел в свет новую даму сердца



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Сергей Шнуров со спутницей

На днях разведенный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров появился на церемонии «Человек года» журнала GQ в обнимку с новой спутницей

Блондинку в красном платье он представил, как «поэтессу Варвару», но оказалось, что, на самом деле, это Ольга Абрамова. Музыкант не стал отвечать на вопросы журналистов о характере их отношений, но все время обнимал девушку за талию, а она не отходила от него.

Ольге Абрамовой 27 лет, она на 18 лет младше Сергея Шнурова. Девушка родилась в Екатеринбурге, откуда переехала в Москву с родителями, когда ей было 14 лет. Ее отец - бизнесмен.

Спутница Шнурова - выпускница МГУ. Также изучала историю искусств в Лондоне. Отношения Шнура с Абрамовой начались этим летом.Официально Шнур развелся в августе этого года.

Инициатором расставания стала его экс-супруга Матильда, с которой он был в браке 8 лет. После развода она не афиширует личную жизнь, занимается проектами, посещает светские мероприятия в компании подруг.

А Сергей Шнуров, который не отрицал многочисленных измен во время брака, часто появляется на публике с разными девушками. Например, в конец августа он целовался с моделью Ксенией Костровской. Девушка обнародовала снимок в Instagram, сопроводив его таким комментарием: «Наверное, почти у каждого есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души и одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи твой мир уже не будет прежним».

Правда, потом она удалила фото.

Джерело: strana.ua