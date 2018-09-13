Не хуже Кардашьян: Травести-дива Монро показала, как правильно делать селфи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монро

Эпатажная Монро делает идеальные снимки

Выпуск шоу «Кто против блондинок?» с Амадором Лопесом получился очень горячим! 50 девушек под командованием неугомонной травести-дивы Монро сразились в интеллектуальной битве со знойным венесуэльцем.

Блондинки пытались задавить солиста Rumbero`s своим интеллектом и талантами и даже спровоцировали мужчину на тверк!

Перед съемками травести-дива похвасталась даром, за который многие девушки продали бы свою душу. Монро умеет делать идеальные селфи! Топ-блондинка сразу же продемонстрировала, как правильно себя фотографировать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новий канал (@novy_channel) 11 Сен 2018 в 4:06 PDT

Сразу видно, что Монро профи: отточенные движения, выгодные ракурсы и зазывающий взгляд. Следуя видеоинструкции, для хорошего кадра стоит выбрать верхнюю точку съемки, тогда глаза будут более выразительными, и поэкспериментировать с ракурсами.