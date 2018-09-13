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    Шоу-биз

    Не хуже Кардашьян: Травести-дива Монро показала, как правильно делать селфи

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    Монро - Не хуже Кардашьян: Травести-дива Монро показала, как правильно делать селфи
    Монро

    Эпатажная Монро делает идеальные снимки

    Выпуск шоу «Кто против блондинок?» с Амадором Лопесом получился очень горячим! 50 девушек под командованием неугомонной травести-дивы Монро сразились в интеллектуальной битве со знойным венесуэльцем.

    Блондинки пытались задавить солиста Rumbero`s своим интеллектом и талантами и даже спровоцировали мужчину на тверк!

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    Не хуже Кардашьян: Травести-дива Монро показала, как правильно делать селфи
    Не хуже Кардашьян: Травести-дива Монро показала, как правильно делать селфи
    Не хуже Кардашьян: Травести-дива Монро показала, как правильно делать селфи
    Не хуже Кардашьян: Травести-дива Монро показала, как правильно делать селфи
    Не хуже Кардашьян: Травести-дива Монро показала, как правильно делать селфи

    Перед съемками травести-дива похвасталась даром, за который многие девушки продали бы свою душу. Монро умеет делать идеальные селфи! Топ-блондинка сразу же продемонстрировала, как правильно себя фотографировать.

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    Публикация от Новий канал (@novy_channel)

    Сразу видно, что Монро профи: отточенные движения, выгодные ракурсы и зазывающий взгляд. Следуя видеоинструкции, для хорошего кадра стоит выбрать верхнюю точку съемки, тогда глаза будут более выразительными, и поэкспериментировать с ракурсами.

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