Джулия Робертс исполнила мечту фаната, который пересек ради нее океан

Обычных людей, которые мечтают познакомиться с кумиром и первыми увидеть его новый фильм, тоже предостаточно. Среди последних - блогер Кенни Сантана, который прилетел из Индонезии специально для встречи с Джулией Робертс.

Когда на конференции, посвященной новому сериалу Homecoming, в котором занята актриса, подошло время вопросов от зрителей, микрофон дали Кенни. Тогда же он рассказал о своем путешествии из Индонезии в Канаду и добавил, что ждал момента встречи с Робертс 28 лет.

Актриса не смогла оставить это без внимания и пригласила молодого человека на сцену. Джулия представила Кенни зрителям и сделала с ним несколько совместных фотографий.

When Julia Roberts realized a fan flew from Indonesia to see her, she went out into the audience, gave him a hug and a photo-op he'll never forget because, again, Julia Roberts is a damn treasure. #TIFF18 pic.twitter.com/7EUBF9l1tk