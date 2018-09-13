Джулия Робертс исполнила мечту фаната, который пересек ради нее океан

Сейчас в Торонто проходит один из главных кинофестивалей Канады, на который слетелось бессчетное количество знаменитостей. И не только их

Обычных людей, которые мечтают познакомиться с кумиром и первыми увидеть его новый фильм, тоже предостаточно. Среди последних - блогер Кенни Сантана, который прилетел из Индонезии специально для встречи с Джулией Робертс.

Когда на конференции, посвященной новому сериалу Homecoming, в котором занята актриса, подошло время вопросов от зрителей, микрофон дали Кенни. Тогда же он рассказал о своем путешествии из Индонезии в Канаду и добавил, что ждал момента встречи с Робертс 28 лет.

Актриса не смогла оставить это без внимания и пригласила молодого человека на сцену. Джулия представила Кенни зрителям и сделала с ним несколько совместных фотографий.

When Julia Roberts realized a fan flew from Indonesia to see her, she went out into the audience, gave him a hug and a photo-op he'll never forget because, again, Julia Roberts is a damn treasure. #TIFF18 pic.twitter.com/7EUBF9l1tk — TIFF (@TIFF_NET) 10 сентября 2018 г.

Также она отметила футболку Сантаны: для встречи с кумиром он выбрал майку благотворительной марки Be Love, которую поддерживает Джулия.

«Я даже не мог мечтать о таком!»- поделился впечатлениями Кенни с Global News. Он также отметил, что Робертс сделала все, чтобы он чувствовал себя рядом с ней комфортно.

Напомним, что 72-й фестиваль TIFF-2018 проходит с 6 по 16 сентябряв Торонто, Канада. Итоги громкого события можно будет узнать в последний день мероприятия, а пока Scotch предлагает полюбоваться знаменитостями на красной дорожке кинофестиваля.

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