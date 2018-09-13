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    Шоу-биз

    Джулия Робертс исполнила мечту фаната, который пересек ради нее океан

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    Джулия Робертс - Джулия Робертс исполнила мечту фаната, который пересек ради нее океан
    Джулия Робертс

    Сейчас в Торонто проходит один из главных кинофестивалей Канады, на который слетелось бессчетное количество знаменитостей. И не только их

    Обычных людей, которые мечтают познакомиться с кумиром и первыми увидеть его новый фильм, тоже предостаточно. Среди последних - блогер Кенни Сантана, который прилетел из Индонезии специально для встречи с Джулией Робертс.

    Когда на конференции, посвященной новому сериалу Homecoming, в котором занята актриса, подошло время вопросов от зрителей, микрофон дали Кенни. Тогда же он рассказал о своем путешествии из Индонезии в Канаду и добавил, что ждал момента встречи с Робертс 28 лет. 

    Актриса не смогла оставить это без внимания и пригласила молодого человека на сцену. Джулия представила Кенни зрителям и сделала с ним несколько совместных фотографий.

    Также она отметила футболку Сантаны: для встречи с кумиром он выбрал майку благотворительной марки Be Love, которую поддерживает Джулия. 

    «Я даже не мог мечтать о таком!»- поделился впечатлениями Кенни с Global News. Он также отметил, что Робертс сделала все, чтобы он чувствовал себя рядом с ней комфортно. 

    Напомним, что 72-й фестиваль TIFF-2018 проходит с 6 по 16 сентябряв Торонто, Канада. Итоги громкого события можно будет узнать в последний день мероприятия, а пока Scotch предлагает полюбоваться знаменитостями на красной дорожке кинофестиваля.

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    на весь екран згорнути
    Кит Харингтон
    Раян Гослинг
    Джулия Робертс
    Элизабет Олсен
    Брэдли Купер и Леди Гага
    Лили-Роуз Депп
    Джейми Дорнан
    Брэдли Купер и Леди Гага
    Клер Фой
    Оливия Уайлд
    Пэрис Хилтон и Крис Зилк
    Сальма Гаек
    Николь Кидман

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    Джерело: Hello!

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