Дэвид Бекхэм празднует день рождения: обольстительные фото футболиста

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

theplace.ru

Дэвид Бекхэм появился на свет в Англии, в небольшом городке Лейтонстоун, 2 мая 1975 года

Спортивная карьера Бекхэма началась после подписания профессионального контракта с «Манчестер Юнайтед», в котором он дебютировал в 1992 году в возрасте 17 лет.

Бекхэм выиграл с «Манчестер Юнайтед» 6 чемпионских титулов Премьер-лиги, 2 Кубка Англии и Лигу чемпионов. В 2003 году он перешел в «Реал Мадрид», в котором выступал на протяжении четырех сезонов, выиграв чемпионат Испании в своем последнем сезоне в команде.

В январе 2007 года Бекхэм подписал с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» пятилетний контракт на сумму 32,5 млн долларов. Будучи игроком «Гэлакси», Бекхэм выступал за итальянский «Милан» на правах аренды в 2009 и 2010 годах. После одного сезона, проведенного в «Пари Сен-Жермен», завершил карьеру игрока.

Бекхэм дважды занимал второе место в голосовании на звание «Игрока года» по версии ФИФА, а в 2004 году он был самым высокооплачиваемым футболистом мира. Бекхэм стал первым британским футболистом, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

Он был капитаном сборной Англии с 15 ноября 2000 до завершения чемпионата мира 2006 года, проведя 58 матчей с капитанской повязкой. После этого он продолжил выступать за сборную, сыграв свой сотый матч за Англию в матче против Франции 26 марта 2008 года.

Имя Бекхэма было самым популярным запросом в Google на спортивную тематику в 2003 и 2004 годах и стало популярным рекламным брендом, в том числе в мире моды.

Бекхэм женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм и имеет троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочь Харпер Севен.