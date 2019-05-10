Бывшая жена Сильвестра Сталлоне показала, как растет ее дочь: трогательные фото



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instagram.com/realbrigittenielsen

Бывшая жена Сильвестра Сталлоне стала мамой в 54 года. Модель часто публикует фотографии с дочерью, радуя фанатов тем, как подрастает малышка Фрида

Известная модель стала мамой последний раз в прошлом году в возрасте 54 лет. Сейчас ее младшему ребенку, дочери Фриде, всего 10 месяцев. На протяжении первых месяцев жизни наследницы знаменитость активно публиковала фотографии девочки.

Бригитта одна из тех селебритис, которые предпочитают скрывать лицо ребенка. На всех фотографиях девочка запечатлена спиной или боком к камере. Между тем, Нильсен с молодым супругом и дочерью украсили обложку итальянского издания Gente Magazine. Публикуя снимок глянца, новоиспеченная мамочка все равно прикрыла лицо Фриды пальцем.

В основном родители беспокоятся, защищая ребенка от сглаза. Ведь не каждый, кто заходит на страницу модели ростом 185 сантиметров несет добро и радуется за семейное счастье артистки.

Фрида Десси родилась в браке Бригитты и 40-летнего бармена Маттиа Десси, за которым 55-летняя звезда замужем с 2006 года. Семейному счастью пары трудно не позавидовать – они живут в гармонии, воспитывают вместе детей Нильсен от предыдущих отношений и поддерживают связь с ее старшими детьми, которые отправились в свободное плавание.

У модели есть четыре сыночка – 35-летний Джулиан, 29-летний Киллиан, 26-летний Аарон и 23-летний Рауль, а также лапочка дочка – 10-месячная Фрида.

Бриггита все еще снимается для модных журналов, ее часто приглашают на светские вечеринки и рауты. В личном микроблоге она публикует снимки из путешествий и милых семейных моментов. К тому же новоиспеченная мамочка выглядит восхитительно. Фигуре Нильсен остается только позавидовать.

Джерело: joinfo.ua