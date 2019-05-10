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    Как выглядели бы «Мстители», если бы фильмы о них снимались в 90-х

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    Как выглядели бы «Мстители», если бы фильмы о них снимались в 90-х
    boredpanda.com

    Фан-арт представлен во всех формах - от косплея до дронов - и персонажи Marvel находятся в центре этого фэндома

    Пока твердолобые последователи оплакивают последний фильм из серии «Мстители» - «Мстители: Финал» - они могут с радостью узнать, что художественные выражения, которые вдохновляют персонажи, никогда не умрут.

    Турецкий художник под рабочим ником houseofmat перенёс премьеру наших любимых Мстителей. На 20 лет.

    В прошлое. Да, он представил, как выглядели бы Железный человек, Тор, Халк и другие супергерои, если бы фильмы о Мстителях сняли в 90-х годах прошлого века.

    Многие знаменитые актёры, которые давным давно всем всё доказали, тогда были помоложе и посвежее и легко взвалили на себя ответственность за безопасность нашей планеты в выдуманной вселенной Marvel.

    С помощью фотошопа houseofmat наглядно демонстрирует нам, как смотрелись бы Том Круз, Джонни Депп и их современники в роли главных супергероев сегодняшнего дня.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Как выглядели бы «Мстители», если бы фильмы о них снимались в 90-х
    boredpanda.com

    Художник поделился своими потрясающими цифровыми изображениями всего этого со своими 66,5 тыс. подписчиками в Instagram - и даже поклонники не Marvel будут впечатлены.

    Джерело: boredpanda.com

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