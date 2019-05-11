Летиция Каста празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы

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11 мая 1978 года в городе под название Понт-Одем в рабочей семье родилась девочка, судьба которой оказалась непохожей на жизнь ее простых родителей, старшего брата и младшей сестры

Летиция Каста родилась во французском городе Понт-Одеме в 30 км к западу от Руана (Нормандия). Ее мать была уроженкой Понт-Одеме, а отец родом с Корсики. В семье кроме неё было еще двое детей: старший брат Жан-Батист и младшая сестра Мари-Анж.

В 15 лет она получила приглашение от модельного агентства «Madison Models» и вскоре стала фотомоделью в журнале Elle. В 1993 году она приняла участие в успешной рекламной кампании джинсов «Guess».

В 18 лет она становится ведущей моделью фирмы Victoria's Secret. Она снялась в рекламных роликах, ее фотографии появлялись на обложках модных журналов. В 1999 году она впервые снялась в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря».

В 2000 году собранием мэров городов Франции она была избрана прототипом национального символа Франции — Марианны.

С 10 июня 2017 года Летиция замужем за актёром Луи Гаррелем, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы.

У Летиции есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Сатин Седнуи (род. 19 октября 2001) от французского фотографа Стефано Седнуи, сын Орландо Аккорси (род. 21 сентября 2006) и дочь Афина Аккорси (род. 29 августа 2009) от итальянского актёра Стефано Аккорси («Молодой Казанова», «Последний поцелуй», «Капитаны апреля»).