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    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин

    Сын депутата Игоря Попова выкладывает на свою страницу в соцсети видео с насилием и фото горящей школы
    26 ноября сын народного депутата Игоря Попова задержан за разбойное нападение на магазин. 14-летний парень по имени Богдан вместе с пособником попытались ограбить продуктовый магазин проспекте Рокоссовского в Киеве.   «Главком» изучил профиль Богдана Попова в запрещённой в Украине социальной сети «ВКонтакте».
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 12:51
    • Розсилка
    Сын депутата Богдан Попов
    Сын депутата Богдан Попов

    Сын депутата Игоря Попова выкладывает на свою страницу в соцсети видео с насилием и фото горящей школы

    26 ноября сын народного депутата Игоря Попова задержан за разбойное нападение на магазин. 14-летний парень по имени Богдан вместе с пособником попытались ограбить продуктовый магазин проспекте Рокоссовского в Киеве.  

    «Главком» изучил профиль Богдана Попова в запрещённой в Украине социальной сети «ВКонтакте». Выяснилось, что он учится в девятом классе киевской гимназии №143. На сайте самого учебного заведения сообщается, что в прошлом учебном году он занял третье место на Всеукраинской олимпиаде по английскому языку. Также он изучает французский язык.

    При этом свою гимназию парень явно недолюбливает. Сразу несколько публикаций на его странице содержат фотожабы на тему «горящей школы». А отдельные посты 14-летнего парня посвящены алкоголю.

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    Богдан любит футбол: болеет за сборную Украины и мадридский «Реал». Слушает рэп: на его странице опубликованы композиции российского музыканта Oxxxymiron. Играет в бадминтон.

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    На своей странице он опубликовал около десяти видео с массовыми драками. Некоторые из них – при участии детей. А в комментариях под одним из снимков он написал, что готов пойти «на стрелку» даже с поломанной рукой, чтобы «защищать свою честь».

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    На своих последних фотографиях Богдан любит прикрывать лицо. А из более ранних снимков становится известно о его поездках в Краков (Польша), а также в австрийские Альпы.

    На целом ряде снимков Богдан предстаёт в белой толстовке, которая напоминает ту, в которой он грабил магазин.

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    О том, насколько он компанейский парень – свидетельствуют многочисленные снимки с друзьями. Одну из встреч он даже увековечил в нацарапанных на перилах именах «Наташа, Богдан, Соня, Диана». Процесс создания этой надписи запечатлён сразу на нескольких снимках в его сети.

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    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин
    Русский рэп, драки и хулиганство: что известно о депутатском сыне, который ограбил магазин

    Напомним, при задержании у Богдана были изъяты балаклава и стартовый пистолет. Видео нападения:

    Отец Богдана - депутат Игорь Попов - в связи с этим опубликовал на своей странице в Facebook комментарий:

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