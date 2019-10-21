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    С коробками на головах: антигуманное образование в индийской школе

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    С коробками на головах: антигуманное образование в индийской школе
    ya.clan.su

    В Индии на фото попали учащиеся колледжа, которые сдают экзамены с картонными коробками на головах

    Фото были сделаны во время теста по химии в подготовительном колледже Бхагат в городе Хавери в штате Карнатака. 

    На фото видно, что ученики сидят за партами, на головах у них надеты картонные коробки, чтобы студенты не могли списать. Администратор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент и рассказал, что колледж пошел на эти меры в экспериментальном порядке, узнав, что они применялись и в других школах. 

    Администратор также утверждал, что это делалось с согласия учащихся и что они сами принесли картонные коробки.

    «Никакого принуждения не было. На фотографиях видно, что не все студенты были с коробками на головах. Некоторые сняли их через 15 минут, и мы сами предложили снять их через час», - заявил администратор.

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    strana.ua

    Представители местных органов образования немедленно прибыли в колледж, как только увидели снимки в соцсетях. С.Ч. Пирджаде, заместитель директора местного комитета доуниверситетского образования, назвал эти меры антигуманными.

    «Когда я узнал об этом, то немедленно отправился в колледж и приказал руководству прекратить это. Я также вынес предупреждение руководству колледжа и рассматриваю возможность дисциплинарных мер», - сказал он местной газете.

    Руководители колледжа заявили, что покончили с этой практикой и выполняют распоряжения местных органов образования.

    Джерело: strana.ua

    мер фотография образование
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