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    Самые красивые платья за всю историю «Евровидения»

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    Самые красивые платья за всю историю «Евровидения»

    Финал международного песенного конкурса состоится 18 мая

    Евровидение - это шоу, которое ежегодно смотрит несколько сотен миллионов зрителей по всему миру.  К участникам международного пеменного конкурса приковано особое внимание, и это касается не только песен и имиджа, но и сценических костюмов. 

    «Scotch» изучил фотоархивы культового шоу и узнал, как менялись наряды артистов с 1956 года и до наших дней.

    С самого начала «Евровидение» делалось по образу и подобию фестиваля в Сан-Ремо. И наряды у исполнителей были соответствующие: сплошь роскошные вечерние платья в пол, бриллианты и меха. Первая победительница конкурса, швейцарка Лиз Ассиа, выступала в длинном платье, белых перчатках и меховой пелерине.

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    Первая победительница конкурса, швейцарка Лиз Ассиа, выступала в длинном платье, белых перчатках и меховой пелерине в 1959 году
    Датская певица Тедди Шолтен на "Евровидении" 1959 году
    Француженка Жаклин Бойер в 1960-м – и вовсе походила на голливудскую диву.
    Француженка Изабель Обре несколько раз принимала участие в «Евровидении». В 1962-м она выиграла заветный приз, а в 1968 году вновь решила испытать удачу на конкурсе. К сожалению, победительницей она не стала. Зато многим запомнилось ее романтичное голубое платье с полупрозрачными рукавами и милым отложным воротничком.
    Фрида Боккара представляла Францию на конкурсе песни «Евровидение» в 1969 году в роскошном вечернем платье в восточном стиле.
    Моник Мельсен из Люксенбурга вышла на сцену в достаточно дерзком, по меркам 1971 года, наряде. Тогда как раз вошли в моду замша и шорты свободного кроя. Правда, выйти на улицу в таком мини пока вряд ли кто-то мог себе позволить.
    Ирландка Тина Рейнольдс выступила на «Евровидении-1974» в женственном и элегантном платье в пол. Кстати, Ирландия – рекордсмен по количеству побед на конкурсе. За всю его историю представители Ирландии забирали главный приз аж семь раз.
    Немецкая звезда Лина Валаитис принимала участие в «Евровидении» три раза. Для нее это было своеобразным хобби. В 1981 году она вышла на сцену в цветастом платье в стиле хиппи. Забегая вперед, скажем, что ее наряд в 1992 году выглядел куда менее скромно.
    17-летняя певица из Германии Николь, которая, кстати, выиграла конкурс в 1982 году, вошла в историю «Евровидения» как обладательница чуть ли не самого «повседневного» образа. Для нее музыка была явно важнее эффектного появления.
    Как мы и говорили, в 1992 году Лина Валаитис убрала подальше наряды в пол. Теперь ее фаворитом стал ультракороткий черный наряд с блесками, сквозь который просвечивало нижнее белье.
    В 1997 году на пике моды был подростковый жизнерадостный стиль. Так что во время выступления Вивека Бей прыгала по сцене в ярко-оранжевом комплекте. Пусть выглядит и не очень торжественно, зато не скучно.
    С приходом «нулевых» на сцене «Евровидения» все реже можно было наблюдать вечерние, в классическом понимании этого слова, наряды. Однако бывали и исключения. Например, датская исполнительница Мишель вышла на сцену в 2001 году в сверкающем розовом наряде в пол.
    Многие платья конкурсанток все больше напоминали театральные костюмы. Немецкая певица Isgaard добавила в свой наряд драматичности, украсив его полупрозрачным шлейфом. Стоит заметить, ее образ сильно отличается от образов большинства ее коллег. В 2003 году и далее на пике моды – эпатаж.
    Без эпатажа не смогла обойтись и нынешняя звезда, а в 2005 году – мало кому известная исполнительница из Беларуси Анжелика Агурбаш. Ее узорчатый и сексуальный наряд в восточном стиле наверняка запомнился многим.
    Один из самых эффектных образов за всю историю "Евровидения" - Верка Сердючка, занявшая 2 место на песенном конкурсе в 2007 году.
    2011 год, полячка Магдалена Тул иллюстрирует своим образом главную тенденцию «Евровидения» последних лет – сексуальность.
    Украинка Злата Огневич в стильном платье на руках у великана на сцене "Евровидения 2013"
    Полина Гагарина выступала на конкурсе песни «Евровидение» в 2015 году. Звезда вместе со своей командой представила необычный номер, главную роль в котором сыграло эффектное белоснежное платье с длинным подолом. Кстати, наряд для певицы создал ее любимый дизайнер Александр Терехов.
    Представительница Украины на "Евровидении 2016" Джамала в стильном и лаконичном платье от молодого украинского дизайнера

    Со временем все поменялось. Конкурсантки в основном выбирали наряды, соответствующие текущим модным тенденциям. Особенно явно это заметно по фото 70-х и 80-х годов. Начиная с 90-х годов наряды конкурсанток перестали быть просто одеждой. Каждая хотела привнести в конкурс что-то свое, элемент шоу. Собственно, поэтому встретить традиционный вечерний наряд сейчас практически невозможно. Без перьев, блесток, вышивки и прочей сценической атрибутики теперь никак не обойтись. Но это даже к лучшему. Если бы не пестрые, фантазийные, порой вульгарные платья участниц «Евровидения», смотреть конкурс было бы не так интересно и захватывающе.

     Читайте также: «Евровидение-2019»: все конкурсанты и композиции гранд-финала.

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