Самые красивые платья за всю историю «Евровидения»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Финал международного песенного конкурса состоится 18 мая

Евровидение - это шоу, которое ежегодно смотрит несколько сотен миллионов зрителей по всему миру. К участникам международного пеменного конкурса приковано особое внимание, и это касается не только песен и имиджа, но и сценических костюмов.

«Scotch» изучил фотоархивы культового шоу и узнал, как менялись наряды артистов с 1956 года и до наших дней.

С самого начала «Евровидение» делалось по образу и подобию фестиваля в Сан-Ремо. И наряды у исполнителей были соответствующие: сплошь роскошные вечерние платья в пол, бриллианты и меха. Первая победительница конкурса, швейцарка Лиз Ассиа, выступала в длинном платье, белых перчатках и меховой пелерине.

Со временем все поменялось. Конкурсантки в основном выбирали наряды, соответствующие текущим модным тенденциям. Особенно явно это заметно по фото 70-х и 80-х годов. Начиная с 90-х годов наряды конкурсанток перестали быть просто одеждой. Каждая хотела привнести в конкурс что-то свое, элемент шоу. Собственно, поэтому встретить традиционный вечерний наряд сейчас практически невозможно. Без перьев, блесток, вышивки и прочей сценической атрибутики теперь никак не обойтись. Но это даже к лучшему. Если бы не пестрые, фантазийные, порой вульгарные платья участниц «Евровидения», смотреть конкурс было бы не так интересно и захватывающе.



