Санта Димопулос показала редкое фото со старшим сыном в Монако



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instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра» и модель Санта Димопулос, которая совсем скоро станет матерью во второй раз, показала трогательное фото со своим 11-летним сыном Даниэлем – первым ребенком от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой

Новое фото со старшим сыном Димопулос опубликовала на своей странице в Instagram. Как известно, накануне Санта прибыла в Монако из-за решения рожать там второго ребенка. Певицу приехала поддержать на последних неделях беременности ее семья.

На снимках звезда показала, как проводит время с сыном в Монте-Карло. «Моя любовь» – лаконично добавила в подписи беременна Санта.

instagram.com/santadimopulos

32-летняя брюнетка выглядит счастливой и улыбающейся в длинном платье-миди с цветочной вышивкой. Дополнили образ Димопулос красная сумка от Hermes и летняя обувь без каблуков.

Санта Димопулос часто посвящает свои публикации первом сыну. Так, до беременности певица показала серию снимков с Даниэлем с пляжа, где она продемонстрировала роскошную фигуру в бикини.

Нежное фото с подросшим сыном поклонникам Санты Димопулос пришлось по душе. Они оставили массу душевных комментариев в фотоблоге звезды.

instagram.com/santadimopulos

«Какие же вы красивые», «Санта, ты светишься от счастья», «Сын очень красивый, весь в маму», - отметили юзеры под постом певицы.

Джерело: 24tv.ua