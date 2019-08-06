Участница проекта «Супермодель по–украински» Саша Литвин рассказала о своих табу



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Саша Литвин

Новой героиней спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком стала выпускница третьего сезона «Супермодель по-украински» Саша Литвин

Во время интервью она рассказала, как изменилась ее жизнь после модельного проекта, о своих отношениях и главных «табу».

На запись «Предметки» Саша приехала после ночных съемок: девушка стала героиней фильма молодого украинского режиссера. Модель рассказала, что согласилась на роль сразу же, и под нее даже немного переписали сценарий:

«По сценарию, девушки-героини фильма – в летящих платьях, но изначально они должны были быть полностью голыми. Если хотя бы какая-то часть груди была открытой, я бы сказала «до свидания». Никогда не соглашусь сниматься обнаженной! Не разденусь перед камерой, если только это не будет сьемка, полностью придуманная мной и для меня исключительно. Это можно сделать красиво, женственно, это искусство, это не вульгарно, не пошлятина».

Модель призналась, что для нее в любых съемках главное – это идея:

«Мне не важны ни статус, ни деньги. Только идея: если что-то мне понравится, сделаю это даже бесплатно. Я столько всего сделала бесплатно, на мне ездили, как на лошади! Всегда готова поддержать идеи людей, которые делают что-то ради искусства, а не ради коммерции. Если мне заплатят – супер! Но если скажут: «Саня, извини, бюджета нет», тоже соглашусь, если мне будет импонировать идея».

Во время интервью с Сергеем Никитюком Саша поделилась еще одним своим «табу»:

«У меня есть четкое гендерное разделение в голове. Мужчина – это мужчина, - говорит участница модельного проекта Нового канала. - Приезжаю на контракт, а там парни-модели. Я думаю: «Ну, блин! Нормальные ж мужики были!» Никогда не буду встречаться с парнем-моделью! Знаю, что это. Жила с ними. Это же с ума сойти, зачем такое нужно. Обесцениваются какие-то понятия».