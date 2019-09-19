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    Сын Потапа публично высмеял сестру

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    Сын Потапа публично высмеял сестру
    instagram.com/natashka.gorovaya

    Сын известного украинского продюсера и певца Потапа оскорбил его неродную дочь

    Несколько месяцев назад Алексей Потапенко женился с Настей Каменских, с которой ранее выступал дуэтом. 

    Однако у предыдущей жены Ирины Горовой от Потапа остался 11-летний сын Андрей, а также 22-летняя падчерица Наташа – дочь бывшей жены артиста от первого брака.

    Отметим, что Потап через вероятно частые выступления, все же старается больше проводить времени с детьми. 

    Например, 2 сентября, он с Ириной и Наташей отвел сына в школу. Сын певца в этом году пошел уже в пятый класс. Наташа и Андрей живут с мамой. Мальчик часто мелькает на фото с сестрой на странице Ирины Горовой.

    А на днях Андрей «обидел» Наташу под ее снимком на странице в социальной сети Instagram. Девушка опубликовала cелфи, под которым ее брат написал довольно нелицеприятный комментарий.

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    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya
    instagram.com/natashka.gorovaya

    «Ух ты, боже … заставка к фильму ужасов», – написал 11-летний Андрей.

    Джерело: znaj.ua

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