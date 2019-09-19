Мисс Украина 2019 призналась, когда собирается обратиться за помощью к хирургам



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Маргарита Паша откровенно рассказала, что думает о пластической хирургии

Маргарита Паша посетила мероприятие, на котором награждали премиями лучших специалистов в области пластической хирургии Stella International Beauty Awards.

Как она призналась журналистам, посещение данного мероприятия является обязанностью обладательницы титула Мисс Украина. Награждение лучших специалистов пластической хирургии в Украине прошло уже в третий раз.

Мисс Украина 2019 ответила на вопрос, делала ли она ранее пластические операции и собирается ли она прибегнуть к услугам хирургов в будущем.

«Нет, я не делала пластических операций, и надеюсь, что ближайшие 10 лет, возможно 20, я этого не сделаю. Я уже приступила ко всем своим обязанностям. Поэтому я здесь», - ответила Маргарита Паша.

Ранее Маргарита Паша заявила, что к пластическим операциям она относится спокойно.

«К пластическим операциям я отношусь спокойно. Я считаю, что, если есть люди, которым нужны пластические операции, то они должны этим воспользоваться. Это хорошо, что сегодня в 21 веке мы имеем такую возможность. А в своей внешности я бы не хотела ничего изменять», - сказала Мисс Украина 2019.

Джерело: rbc.ua