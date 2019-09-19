Надежда Савченко похвасталась новыми пляжными фото

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facebook.com/Savchenko.Nadiia

Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике и получила порцию насмешек

Странными фото она поделилась на личной странице в Facebook. На них она позирует в длинном бирюзовом сарафане. Примечательно, что купается в море Савченко также в нем, не переодеваясь в купальник.

«Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия», – написала Савченко в комментарии к подборке фото.

Однако не все ее подписчики оценили романтический образ и начали стебаться над бывшим политиком под постом.

«Надька! Не балуйся! Осторожно! Ты дома нужна», «Сколько можно мучить людей, вы уже никому не интересны!», «А говорили ты на заработки уехала», «У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла. Тогда не жалко», – смеются украинцы.