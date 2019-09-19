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    Дмитрий Ступка рассказал почему скрывал лицо дочери

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    Дмитрий Ступка рассказал почему скрывал лицо дочери
    life.pravda.com.ua

    Известный украинский актер Дмитрий Ступка и его жена, телеведущая и блогер Полина Логунова воспитывают дочь Богдану, которой уже два года

    Все это время звездные родители скрывали лицо девочки и показывали ее на фото только со спины или сбоку. Лишь недавно пара наконец представила свою малышку миру и даже завела ей отдельный аккаунт в Instagram, где можно полюбоваться на очаровательные фото.

    Оказывается, родители ждали, чтобы ребенок стал достаточно сильным энергетически, ведь в мире много злых людей.

    «У нас люди гораздо злее, чем они думают, и зависти в них больше. Когда ребенок маленький, у него еще очень тонкий энергетический слой, поэтому для того, чтобы пустить его в массы, нужно было замолить ее сверху донизу. Это, в первую очередь, ежедневные постоянные молитвы мамы», – поделилась Полина.

    Также Логунова и Ступка признались, что у них случались неприятные инциденты с нянями, поэтому сейчас они решили отказаться от их услуг.

    Супруги отметили, что с нетерпением ждут того момента, когда Богдана пойдет в садик, а пока что они стараются развивать ее таланты. Счастливые родители уже заметили, что Богдана очень артистична, любит рисовать и слушать музыку.

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    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka
    instagram.com/bogdana_stupka

    При этом, по словам Полины, она не собирается нагружать ребенка различными развивающими кружками, а также не будет учить дочку «уважению к старшим», потому что считает этот принцип устаревшим.

    Джерело: rbc.ua

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