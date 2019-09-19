Мужчина жил с «дьявольской меткой»: у индуса вырос 10-сантиметровый рог



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Фото: Goal Post Media / SWNS

В Индии 74-летний мужчина превратился в единорога

74-летнему фермеру по имени Шьям Лал Ядав из индийского города Сагар удалили «дьявольский» рог размером 10,2 сантиметра.

Врачи отметили, что заболевание мужчины считается редким. Одной из причин роста «дьявольского рога» называют воздействие солнечных лучей.

Нарост на голове появился около пяти лет назад после удара. Как именно Ядав получил травму головы, не сообщается.

Сначала мужчина не придал значения новообразованию в виде шишки и просил парикмахеров справиться с отростком. Потом он сам пытался срезать рог, но уплотнение все время росло.

Индус решил обратиться в больницу, когда нарост стало невозможно скрывать под головным убором. Медики подтвердили, что у мужчины растет рог. Он состоит из кератина, как человеческие ногти или волосы. Нейрохирурги провели операцию и отпилили образование.

Проведенная биопсия показала, что оно было доброкачественным. Однако врачи предполагают, что рог на черепе мужчины может начать расти заново.

Джерело: segodnya.ua