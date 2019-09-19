Баскетболист сборной Украины обручился с «Мисс Тернополь»



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Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сделал предложение руки и сердца

Избранницей баскетболиста стала «Вице-мисс Украина» и «Мисс Тернополь» Элина Руденко.

Фото признания сама Элина Руденко выложила в Instagram. Как говорится в описании к фото, она не ожидала этого, но ответила «да».

«Как там говорят? I said Yes? Эмоций не передать словами ... Люблю всем сердцем», - подписала фотографию с счастливым мгновением Элина на своей странице в сети Instagram.

Отношения тернополянки с баскетболистом Кравцовым продолжаются с лета этого года.

Джерело: 0352.ua