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    Баскетболист сборной Украины обручился с «Мисс Тернополь»

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    Баскетболист сборной Украины обручился с «Мисс Тернополь»
    instagram.com/elina.ru55

    Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сделал предложение руки и сердца

    Избранницей баскетболиста стала «Вице-мисс Украина» и «Мисс Тернополь» Элина Руденко.

    Фото признания сама Элина Руденко выложила в Instagram. Как говорится в описании к фото, она не ожидала этого, но ответила «да».

    «Как там говорят? I said Yes? Эмоций не передать словами ... Люблю всем сердцем», - подписала фотографию с счастливым мгновением Элина на своей странице в сети Instagram.

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    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55
    instagram.com/elina.ru55

    Отношения тернополянки с баскетболистом Кравцовым продолжаются с лета этого года.

    Джерело: 0352.ua

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