Сваха Гонтаревой удалила фото с кокаиновой вечеринки зятя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ранее фото выложила в Одноклассниках Зоя Боровик (Томашевская), мать Валерии Томашевской, жены Антона Гонтарева

На снимках присутствует и похудевшая после санатория в Индии экс-глава НБУ. На фото запечатлены развлечения семейства, которое празднуит 30-летие Антона: «кокаиновый набор» из сахарной пудры и долларов, который «использует» Зоя Томашевская, игра в казино с Гонтаревой, танцы свата Гонтаревой со стриптизершами и прочие признаки сладкой жизни украинской элиты.

Празднование прошло в Киеве в элитном ресторане итальянской кухни «Марио».

В социальных сетях начали обсуждать торжество. Многие удивлены странному наряду, в котором явилась на праздник Валерия Гонтарева: «А как вам прикид Гонтаревой? Прямо Шамаханская царица. Бахрома прелесть», «Бахрома как на шторе. И,вообще,красота это страшная сила», «Она одета как Аладдин».

Кто-то успел перевести сахарную пудру в настоящие наркотики: «По самым скромным подсчетам, на тарелочке на 7-8 тысяч долларов муки (по среднерыночной стоимости). На всех гостей хватило бы с избытком. И, похоже, там еще сервис для гостей вроде того как «возьмите с собой домой еще тортика кусочек, утром с чаем полакомитесь».

По крайней мере, на одном из фото возле «чудо-мисочки» тети Зои четко видны характерные капсулы, в которых любители муки эту самую муку и любят таскать в карманах своих Brioni и клатчах от Gucci.

Многие в шоке, как можно было вообще хранить такие фотографии в открытом доступе.

Кстати, помимо снимков с этой вечеринки, у Зои Томашевской есть еще множество фото с совместных отпусков со свахой Гонтаревой.

Джерело: ukrrudprom.com