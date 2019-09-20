Сестры Хадид, ЛГБТ и плюс-сайз: как прошел показ модного бренда Рианны



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Кара Делевинь и Рианна

Перед зрителями выступили Migos, Холзи, 21 Savage, сама хозяйка вечера Ри и другие звезды, а на подиум вышли самые разные модели

10 сентября в рамках нью-йоркской Недели моды состоялся показ новой коллекции белья Savage x Fenty, который Рианна провела в атмосфере строжайшей приватности. Гостям запрещено было делать фото и снимать видео, а вместо этого певица предложила насладиться современным, ярким и энергичным шоу, над которым была проведена колоссальная работа.

Перед зрителями выступили Migos, Холзи, 21 Savage, сама хозяйка вечера Ри и другие звезды, а на подиум вышли самые разные модели. Рианна мастерски справилась с задачей, за провальное выполнение которой многие уже похоронили бренд Victoria's Secret: Savage x Fenty снова стал образцом инклюзивности, выпустив на подиум и сестер Хадид, и представителей ЛГБТ-сообщества, и моделей с ограниченными возможностями, и плюс-сайз. Уже 20 сентября полную версию шоу можно будет посмотреть в Сети, а сейчас — взглянуть на первые фото с грандиозного показа.

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