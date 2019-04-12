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    Школьница выходила ослика-сиротку: трогательные фото

    • Розсилка
    Школьница выходила ослика-сиротку: трогательные фото
    instagram.com/thelifeofjackkkk

    Американская школьница Пейтон Данкворт из Техаса и не догадывалась, что вскоре станет мамой — для крохотного ослика. Но судьба распорядилась так, что теперь у нее в подчинении целое разношерстное семейство

    Ослик Джек с первых дней жизни столкнулся с жестокостью мира — маленький и слабый, он был отвергнут матерью. Фермеру было недосуг возиться с крохой и он спросил Пейтон: не хочешь живую игрушку?

    Ранее девочка брала уроки верховой езды, восхищалась жеребятами и рассказала о мечте завести свою лошадку. Фермер не стал уточнять, шутка это или правда, а спросил напрямик — или забирай, или на мясо пойдет. Естественно, школьница согласилась приютить Джека.

    Представьте себе котенка или щенка, только весом в дюжину кг и с копытцами — это и будет Джек. Его нужно поить молоком из бутылочки каждые два часа, а потом контролировать, чтобы сходил на горшок.

    Он боится всего на свете и одновременно с неугомонным любопытством везде сует нос. Ослик не заснет без хозяйки, мягкой игрушки или кого-то из собак Пейтон,с которыми он быстро подружился. И, конечно, он всем сердцем любит свою «маму».

    Пейтон пришлось поменять школьное расписание, чтобы иметь возможность прибегать домой не только в обеденный перерыв. Благо, она учится уже в выпускном, считай — взрослая. Да на самом деле так и есть, уход за Джеком многое поменял в ее мировоззрении. 

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    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk
    instagram.com/thelifeofjackkkk

    Пейтон и раньше любила животных, а теперь твердо намерена посвятить свою жизнь заботе о них. Вдобавок к своим собакам и ослику она собирается взять из приюта еще кого-то, может, кошку. В том, что сил хватит справиться со всеми, сомнений нет.

    Джерело: boredpanda.com

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