Школьница выходила ослика-сиротку: трогательные фото



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instagram.com/thelifeofjackkkk

Американская школьница Пейтон Данкворт из Техаса и не догадывалась, что вскоре станет мамой — для крохотного ослика. Но судьба распорядилась так, что теперь у нее в подчинении целое разношерстное семейство

Ослик Джек с первых дней жизни столкнулся с жестокостью мира — маленький и слабый, он был отвергнут матерью. Фермеру было недосуг возиться с крохой и он спросил Пейтон: не хочешь живую игрушку?

Ранее девочка брала уроки верховой езды, восхищалась жеребятами и рассказала о мечте завести свою лошадку. Фермер не стал уточнять, шутка это или правда, а спросил напрямик — или забирай, или на мясо пойдет. Естественно, школьница согласилась приютить Джека.

Представьте себе котенка или щенка, только весом в дюжину кг и с копытцами — это и будет Джек. Его нужно поить молоком из бутылочки каждые два часа, а потом контролировать, чтобы сходил на горшок.

Он боится всего на свете и одновременно с неугомонным любопытством везде сует нос. Ослик не заснет без хозяйки, мягкой игрушки или кого-то из собак Пейтон,с которыми он быстро подружился. И, конечно, он всем сердцем любит свою «маму».

Пейтон пришлось поменять школьное расписание, чтобы иметь возможность прибегать домой не только в обеденный перерыв. Благо, она учится уже в выпускном, считай — взрослая. Да на самом деле так и есть, уход за Джеком многое поменял в ее мировоззрении.

Пейтон и раньше любила животных, а теперь твердо намерена посвятить свою жизнь заботе о них. Вдобавок к своим собакам и ослику она собирается взять из приюта еще кого-то, может, кошку. В том, что сил хватит справиться со всеми, сомнений нет.

Джерело: boredpanda.com