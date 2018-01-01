«Слава Украине!»: Иванка Трамп пришла на Олимпиаду в «бандеровском наряде»

Дочь президента США выбрала наряд красного и черного цветов

Дочь президента США Дональда Трампа впечатлила оригинальным выбором полувера и юбки для церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Наряд выделяется контрастным сочетанием красных и черных полосок. Этот наряд входит в круизную коллекцию Altuzarra. Он состоит из пуловера фактурной вязки в контрастную полоску за $590 и вязаной юбки-карандаш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иванка Трамп

Дочь президента США выбрала наряд красного и черного цветов

Дочь президента США Дональда Трампа впечатлила оригинальным выбором полувера и юбки для церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Наряд выделяется контрастным сочетанием красных и черных полосок.

Этот наряд входит в круизную коллекцию Altuzarra. Он состоит из пуловера фактурной вязки в контрастную полоску за $590 и вязаной юбки-карандаш асимметричного кроя с узором в виде широких диагональных полос, стоимостью $549.

В комментариях к этим снимкам целый ряд пользователей из Украины сравнили стиль Иванки Трамп с флагом УПА и написали «Слава Украине!».

Джерело: Сегодня