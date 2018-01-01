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    «Слава Украине!»: Иванка Трамп пришла на Олимпиаду в «бандеровском наряде»

    Дочь президента США выбрала наряд красного и черного цветов
    Дочь президента США Дональда Трампа впечатлила оригинальным выбором полувера и юбки для церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Наряд выделяется контрастным сочетанием красных и черных полосок. Этот наряд входит в круизную коллекцию Altuzarra. Он состоит из пуловера фактурной вязки в контрастную полоску за $590 и вязаной юбки-карандаш
    • Сьогодні, 14:21
    • Розсилка
    Иванка Трамп
    Иванка Трамп

    Дочь президента США выбрала наряд красного и черного цветов

    Дочь президента США Дональда Трампа впечатлила оригинальным выбором полувера и юбки для церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Наряд выделяется контрастным сочетанием красных и черных полосок.

    Этот наряд входит в круизную коллекцию Altuzarra. Он состоит из пуловера фактурной вязки в контрастную полоску за $590 и вязаной юбки-карандаш асимметричного кроя с узором в виде широких диагональных полос, стоимостью $549.

    В комментариях к этим снимкам целый ряд пользователей из Украины сравнили стиль Иванки Трамп с флагом УПА и написали «Слава Украине!».

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    «Слава Украине!»: Иванка Трамп пришла на Олимпиаду в «бандеровском наряде»
    «Слава Украине!»: Иванка Трамп пришла на Олимпиаду в «бандеровском наряде»
    «Слава Украине!»: Иванка Трамп пришла на Олимпиаду в «бандеровском наряде»
    «Слава Украине!»: Иванка Трамп пришла на Олимпиаду в «бандеровском наряде»

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    Джерело: Сегодня

    мода и красота Иванка Трамп (скотч, ру) Олимпиада (Олимпийские игры)
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