«Слава Украине!»: Иванка Трамп пришла на Олимпиаду в «бандеровском наряде»
- Сьогодні, 14:21
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Иванка Трамп
Дочь президента США выбрала наряд красного и черного цветов
Дочь президента США Дональда Трампа впечатлила оригинальным выбором полувера и юбки для церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Наряд выделяется контрастным сочетанием красных и черных полосок.
Этот наряд входит в круизную коллекцию Altuzarra. Он состоит из пуловера фактурной вязки в контрастную полоску за $590 и вязаной юбки-карандаш асимметричного кроя с узором в виде широких диагональных полос, стоимостью $549.
В комментариях к этим снимкам целый ряд пользователей из Украины сравнили стиль Иванки Трамп с флагом УПА и написали «Слава Украине!».
Джерело: Сегодня