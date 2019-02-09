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    Фото

    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона

    • Розсилка
    Фото: unsplash / @asoggetti - Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Фото: unsplash / @asoggetti

    Художник поделился видением родного края

    Саби Игнац – известный дрон-фотограф из Румынии, который специализируется на пейзажах. В своем последнем проекте, художник запечатлел с неба смены сезонов в Трансильвании.

    «Графство Ковасна – это поистине эпическое место с завораживающими пейзажами», – поделился художник в интервью.

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    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    Смена сезонов на одной фотографии: фантастические снимки, снятые с помощью дрона
    instagram.com/dronemob.ro/

    «Я задумал очень сложный проект и, наконец, осуществил его. Я хотел уникальным образом показать вам мои любимые места, сфотографированные сверху, сочетая два сезона в одном месте»..

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