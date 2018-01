Космічний стартап Rocket Lab проведе друге випробування своєї надлегкої ракети

Rocket Lab запустить ракету Electron до 30 січня

Новозеландське відділення американської космічної компанії Rocket Lab запустить свою легку ракету-носій Electron під час дев’ятиденного стартового вікна, яке відкриється 20 січня. Про це повідомляється в прес-релізі на офіційному сайті компанії.

Rocket Lab розробляла двоступеневу ракету надлегкого класу Electron з 2012 року. Вона може виводити до 225 кілограм на низьку навколоземну орбіту і до 150 кілограм на сонячно-синхронну орбіту. Перший запуск ракети відбувся в травні 2017 року і був визнаний невдалим - головна частина ракети не змогла вийти на розрахункову орбіту.

Другий запуск ракети був запланований на десятиденне стартове вікно, що відкрилося 8 грудня 2017 року. Протягом цього часу запуск Electron відкладали кілька разів. У підсумку, ще до закриття стартового вікна було прийнято рішення перенести запуск на січень.

New year, new #StillTesting launch window! A nine day launch window opens January 20 NZDT for our second Electron rocket. Target lift-off during this time will be between 14:30 - 18:30 NZDT (1:30 - 5:30 UTC). We'll be live streaming. pic.twitter.com/4pXrOxGxWF