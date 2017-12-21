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    Космічний стартап Rocket Lab проведе друге випробування своєї надлегкої ракети

    Rocket Lab запустить ракету Electron до 30 січня
    Новозеландське відділення американської космічної компанії Rocket Lab запустить свою легку ракету-носій Electron під час дев’ятиденного стартового вікна, яке відкриється 20 січня. Про це повідомляється в прес-релізі на офіційному сайті компанії. Rocket Lab розробляла двоступеневу ракету надлегкого класу Electron з 2012 року. Вона може
    • Сьогодні, 17:48
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    Rocket Lab запустить ракету Electron до 30 січня

    Новозеландське відділення американської космічної компанії Rocket Lab запустить свою легку ракету-носій Electron під час дев’ятиденного стартового вікна, яке відкриється 20 січня. Про це повідомляється в прес-релізі на офіційному сайті компанії.

    Rocket Lab розробляла двоступеневу ракету надлегкого класу Electron з 2012 року. Вона може виводити до 225 кілограм на низьку навколоземну орбіту і до 150 кілограм на сонячно-синхронну орбіту. Перший запуск ракети відбувся в травні 2017 року і був визнаний невдалим - головна частина ракети не змогла вийти на розрахункову орбіту.

    Другий запуск ракети був запланований на десятиденне стартове вікно, що відкрилося 8 грудня 2017 року. Протягом цього часу запуск Electron відкладали кілька разів. У підсумку, ще до закриття стартового вікна було прийнято рішення перенести запуск на січень.

    Генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек (Peter Beck) повідомив, що конкретний день для успішного запуску під час стартового вікна визначать погодні умови і повна технічна готовність Electron.

    Ракета буде запущена зі стартового майданчика компанії на новозеландському острові Махія. За допомогою Electron передбачається доставити на орбіту три супутники формату CubeSat: Dove Pioneer, призначених для зйомки поверхні Землі, а також два супутника Lemur-2 з обладнанням для відстеження морських суден і метеорологічних спостережень.

    Джерело: N+1

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