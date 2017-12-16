NASA залучить технології штучного інтелекту і блокчейну у проект розробки безпілотного космічного корабля

Система допоможе апаратам у космосі самостійно приймати рішення

Агентство NASA залучать технології штучного інтелекту і блокчейну для інтелектуальної системи безпілотного космічного корабля, передає Futurism. Відповідне фінансування на розвиток інтелектуальної системи отримав Університет Акрона в штаті Огайо. [READ_MORE] Система зможе допомагати апаратам у космосі точніше реагувати



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Система допоможе апаратам у космосі самостійно приймати рішення

Агентство NASA залучать технології штучного інтелекту і блокчейну для інтелектуальної системи безпілотного космічного корабля, передає Futurism.

Відповідне фінансування на розвиток інтелектуальної системи отримав Університет Акрона в штаті Огайо.

Система зможе допомагати апаратам у космосі точніше реагувати на нові команди та дані NASA, а також самостійно приймати рішення, використовуючи машинне навчання і блокчейн Ethereum.

Оперативне прийняття рішення новою системою зможе зберегти віддалені об’єкти в космосі від деяких загроз, наприклад, космічного сміття чи метеоритів.

На дослідження було виділено $333 тис. Команда вчених з Університету Акрона планує досліджувати децентралізовані обчислювальні мережі, що здатні обробляти «величезну кількість великогабаритних даних», яку може зберігати супутник у глибокому космосі. Вчені будуть розробляти схему ШІ, яка використовує «глибокі методи навчання та нечіткі логічні методи».

Подібні технології можуть мати вирішальне значення для наступних десятиліть дослідження космосу. Зокрема, дадуть змогу створити літальні апарати, що літатимуть в інші планетні системи чи навіть галактики.