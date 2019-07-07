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    Сеть в восторге от невероятного уровня детализации в «Toy Story 4».

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    Сеть в восторге от невероятного уровня детализации в «Toy Story 4».
    boredpanda.com

    Первая «История игрушек» вышла на экраны более 20 лет назад — в 1995 году. Тогда это был самый кассовый фильм уикэнда, который в итоге во всемирном прокате смог заработать более $373 млн

    При этом как критики, так и зрители высоко оценили технические инновации, лежащие в основе 3D-анимации картины, остроумие и тематическую утонченность, оригинальность сценария истории, музыкальное сопровождение, а также персонажей и озвучку. 

    Теперь перенесемся на 24 года вперед, чтобы увидеть, что нынешняя «Toy Story 4» соответствует тем же стандартам, которые благодаря современным технологиям даже были подняты на более качественный уровень.

    Интернет-пользователи начали демонстрировать, насколько невероятно изощренны визуальные эффекты последнего сиквела, в очередной раз поприветствовав усилия, которые Pixar прикладывает во время создания своих работ. 

    В «Истории игрушек 4» мы можем наблюдать все тех же хорошо знакомых нам персонажей, таких как Вуди (Том Хэнкс), Базз Лайтер (Тим Аллен) и Джесси (Джоан Кьюсак). Кроме того, появились в ленте и новые игрушки, такие как Дюк Бубумс (Киану Ривз), Вилкинс (Тони Хейл) и другие. 

    Анимация начинается с того же места, где завершилась «История игрушек 3» — когда Энди передает свои любимые игрушки девочке по имени Бонни. С момента выхода на экраны первой «Истории игрушек», новые технологии, используемые Pixar в своих мультфильмах, позволили создавать сцены и персонажей, которые ранее не могли быть возможны. 

    Тем не менее, студия смогла оставить оригинальный внешний вид героев всей серии. И это еще сильнее впечатляет, когда понимаешь, что из-за усовершенствований программного обеспечения создатели картины от фильма к фильму должны полностью перестраивать персонажей. 

    «Если мы попытаемся воспользоваться Вуди из «Toy Story 2», это всё равно, что вставить компакт-диск в Blu-ray плеер, — говорит режиссер Джош Кули. — Это просто не сработает». 

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Только взгляните, насколько профессионально вся команда студии Pixar подходит к своей работе на примере детализации персонажей из 3D-комедийного мультфильма «История игрушек 4».

    Джерело: boredpanda.com

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