Звезда фильмов «Мечтатели» и «Дом странных детей Мисс Перегрин» празднует день рождения: эффектные фото Евы Грин

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theplace.ru

Сегодня французской актрисе с самой гипнотической внешностью в Голливуде исполнилось 39 лет

Ева появилась на свет 6 июля 1980 года. Ее родной город - Париж.

Закончив образование, Грин играет в театре, где будущую киноактрису замечает культовый скандальный режиссер Бернардо Бертолуччи и зовет в картину «Мечтатели».

Роль в голливудском фильме «Царство Небесное» Ридли Скотта принесла актрисе мировую славу. Пройдя через шесть сложнейших кинопроб, Ева Грин играет в фильме королеву Иерусалима. Актрису хвалят за самоотдачу и отмечают, что Ева действительно держится с королевской статью, сглаживая недостатки роли.

Вторым проектом для Евы Грин в Голливуде стал «Казино Рояль», где красоту девушки запечатлели в истории о Джеймсе Бонде. Этот боевик – знаковый пункт в творческой биографии Дэниела Крейга. Мировая слава пришла к британскому актеру как раз после исполнения роли борца с финансовой мафией.

В 2014 году Ева Грин снимается во втором фильме одиозной франшизы «300 спартанцев», где ее мощная энергетика приковывает внимание зрителей так, что даже сильные мужские персонажи несколько бледнеют на контрасте с ней.

Ева Грин любит фотосессии, ее фото не сходят с обложек таких знаменитых журналов, как Vogue, L'Officiel, GQ и прочих.

Ева является представительницей модных домов Dior, Armani и Lancôme и даже стала олицетворением аромата Midnight Poison от Christian Dior. Реклама духов с участием Грин неоднократно появляется в списках самых красивых роликов.

В 2019 году в прокат вышел байопик писательницы Вирджинии Вулф. Художественная лента рассказывает о такой деликатной странице жизни автора бестселлеров, как роман с английской аристократкой Витой Сэквилл-Уэст. В фильме, получившем название «Вита и Вирджиния», Ева снялась вместе с Джеммой Артертон.