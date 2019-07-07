Семья жениха выпустила бабочек во время свадьбы, чтобы почтить память погибшей сестры



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boredpanda.com

«Это, наверное, самая эмоциональная вещь, которую я видел на свадьбе», - написала свадебный фотограф Джессика Маннс на своей странице в Facebook, поделившись трогательными фотографиями свадебной церемонии, которую она снимала

Семья жениха решила отдать дань уважения его сестре, которая трагически погибла несколько лет назад, поэтому они решили выпустить в воздух потрясающих оранжевых бабочек. Хрупкие и красивые существа должны были символизировать воскресение и представлять жизнь, поскольку некоторые считают, что наши мертвые близкие иногда могут посещать нас как бабочки.

Фотографии, которыми поделилась Джессика, стали вирусными и тронули сердца многих людей.

«Сестра трагически погибла в автомобильной аварии несколькими годами ранее во время рождественских каникул».

Для семьи Ван Гродер бабочки имеют особое значение, так как их давно используют, чтобы вспомнить Ванессу, которой в этом году исполнилось бы 29 лет.

«Лидия, невеста, даже шла по проходу с двумя на ее платье. Затем, спустя несколько часов во время выступлений, другая бабочка каким-то образом проникла в сарай, приземлилась на шею Лидии и оставалась там для всех выступлений. Нереально».

Сама невеста прокомментировала теперь вирусный пост в Facebook, сказав: «Еще раз спасибо, Джессика Маннс, за то, что запечатлили такой особенный и любящий момент во время нашей свадьбы. Ванесса была с нами там и всю ночь. Я переживаю день моей свадьбы каждый раз, когда смотрю на твои фотографии. Вы захватили каждый момент так красиво!»

Джерело: boredpanda.com