Предсвадебная фотосессия в приюте для животных растрогала сеть



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telegraf.com.ua

Неординарную фотосессию в преддверии свадьбы, влюбленные девушка с парнем решили сделать не возле фонтана или на фоне живописной местности, а в приюте для животных

K.Setani - фотограф домашних животных, специализирующаяся на кошках, из Сан-Паулу, Бразилия, которая вместе со своим возлюбленным не могла решить, какой делать предсвадебную фотосессию.

Будучи оба стеснительными людьми, которые, к тому же, не любят позировать, они придумали превратить свою фотосессию в нечто полезное и со смыслом.

Поскольку девушка всегда любила животных и поддерживала многие инициативы для их блага, пара решила сделать свои фотографии стимулом к «усыновлению» животных.

Обзвонив несколько общественных организаций по защите животных, они пригласили к сотрудничеству ту, которая полностью согласилась с их идеей.

По словам фотографа, в назначенный день они вовсе не чувствовали себя, как на фотосессии.

Это был просто великолепный день в приюте для бездомных животных, который они провели среди прелестных собак и кошек, щенят и котят, с которыми играли и вместе с которыми даже участвовали в сеансе физиотерапии.

Как пишет K.Setani, все животные на этих фотографиях были спасены и взяты на передержку общественной организацией до тех пор, пока им не найдут постоянный дом.

А своей фотосессией бразильская пара надеется стимулировать людей посещать центры спасения животных и приюты и, конечно же, «усыновлять» животных.

К слову, эта необычная фотосессия в тот день завершилась тем, что пара вернулась домой с котом Блинчиком, который стал уже вторым домашним питомцем в их доме.

Джерело: telegraf.com.ua