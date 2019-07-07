Предсвадебная фотосессия в приюте для животных растрогала сеть
Неординарную фотосессию в преддверии свадьбы, влюбленные девушка с парнем решили сделать не возле фонтана или на фоне живописной местности, а в приюте для животных
K.Setani - фотограф домашних животных, специализирующаяся на кошках, из Сан-Паулу, Бразилия, которая вместе со своим возлюбленным не могла решить, какой делать предсвадебную фотосессию.
Будучи оба стеснительными людьми, которые, к тому же, не любят позировать, они придумали превратить свою фотосессию в нечто полезное и со смыслом.
Поскольку девушка всегда любила животных и поддерживала многие инициативы для их блага, пара решила сделать свои фотографии стимулом к «усыновлению» животных.
Обзвонив несколько общественных организаций по защите животных, они пригласили к сотрудничеству ту, которая полностью согласилась с их идеей.
По словам фотографа, в назначенный день они вовсе не чувствовали себя, как на фотосессии.
Это был просто великолепный день в приюте для бездомных животных, который они провели среди прелестных собак и кошек, щенят и котят, с которыми играли и вместе с которыми даже участвовали в сеансе физиотерапии.
Как пишет K.Setani, все животные на этих фотографиях были спасены и взяты на передержку общественной организацией до тех пор, пока им не найдут постоянный дом.
А своей фотосессией бразильская пара надеется стимулировать людей посещать центры спасения животных и приюты и, конечно же, «усыновлять» животных.
К слову, эта необычная фотосессия в тот день завершилась тем, что пара вернулась домой с котом Блинчиком, который стал уже вторым домашним питомцем в их доме.
Джерело: telegraf.com.ua