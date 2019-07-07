Знаменитые персонажи книг и фильмов из риса: впечатляющие фото



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boredpanda.com

Таиландский врач Nawaporn Pax Piewpun создает удивительные фигурки знаменитых персонажей книг и фильмов, используя для этого только вареный рис

Для некоторых красиво поданное блюдо не просто приносит эстетическое удовольствие, а становится делом всей жизни. Таиландский врач и декоратор еды Nawaporn Pax Piewpun создает удивительные фигурки знаменитых персонажей книг и фильмов, используя для этого только вареный рис.

Онигири — блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара. Обычно в онигири кладут начинку и заворачивают в лист сушёных водорослей нори.

Именно из онигири автор и создает свои фигурки популярных персонажей как у себя на родине, так и во всем мире.

К своей работе автор относится со всей ответственностью – заметить это можно по огромному количество маленьких деталей, на создание которых автор потратила не один день.

Piewpun по профессии дерматолог, декорированием еды занимается как хобби. Благодаря своему аккаунту на Фейсбуке, она вдохновляет других людей на создание своих собственных поделок.

Там же она размещает свои советы по декорированию, а также проводит мастер-классы.

Джерело: boredpanda.com