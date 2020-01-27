Собаки-модели собирают деньги на благотворительность (фото)



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29-летняя студентка-медик Кайли Геррик научила своих домашних любимцев позировать вместе для фотографий. Слава о послушных собак уже распространилась по всему миру

У девушки есть семь моделей - Шетландские овчарки Фентон, Тиаго, Торин, Гимли, Мерфи и Джара, а также аляскинский кли-кай по имени Призрак. К ним иногда присоединяется Фьяна, принадлежащей матери Кайли. Популярность их фотографий выросла благодаря соцсетям, и теперь помогает собрать тысячи фунтов на благотворительность.

Кайли, что живет в городе Скалловей, фотографирует собак с 10 лет - когда еще было проявлять пленки. Она говорит, что это началось само собой - ведь ее первая собака Флинт очень хорошо выглядел на фоне природы Шетландских островов. Однако после смерти Флинта от рака костей в 2007 году Кайли отложила камеру и перестала делать фотографии.

Все изменилось в 2011 году, когда подруга предложила ей посмотреть новорожденных щенков. Она влюбилась в Фентона, который остается одним из ее звездных моделей - и вернула свою любовь к фотографии.

Благодаря соцсетям популярность фотогеничных любимцев Кайли стремительно росла. Она начала получать все больше запросов на фотографии.

«Сначала мы воспользовались этим для рекламы Шетландских островов. Люди приезжали сюда для того, чтобы увидеть собак. Была даже пара из Австралии, которая нас узнала", - рассказывает Кайли.

Она рассказывает, что постепенно начала одевать собак в костюмы для фотосессий.

И хотя фон некоторых фотографий Кайли может ретушировать для художественного эффекта, фотографка подчеркивает, что все позы собак на фото - настоящие.

Она говорит, что секрет их послушания - «доверие и уверенность». Кайли рассказывает, как натренировала своих собак позировать для фотографий.

«Они обожают играть с мячом, поэтому мы их поощряем - они получают вознаграждение за хорошее поведение», - говорит Кайли.

Обычно для того, чтобы сделать фото, не надо много времени - но бывают и исключения.

«Одно фото, где они были на улице в ярких сапогах, повлекло затор. Люди сами делали фото, и тогда я заметила, что все машины останавливаются», - вспоминает она.

По многочисленным просьбам Кайли создала благотворительный календарь на 2020 год.

Сначала она думала, что 250 экземпляров будет вполне достаточно, но они разлетелись мгновенно - по всей Европе, Америке, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.

С помощью календаря удалось собрать 2000 фунтов стерлингов для благотворительной организации The Ambulance Staff Charity и Bravehound, которая обеспечивает обучение и собак для поддержки ветеранов.