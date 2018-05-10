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    Тортик для мажоров: британский кондитер украшает детские десерты алмазами и бриллиантами

    Такие тортики может позлить себе только Ким Кардашьян и королева Елизавета ІІ
    Во всем мире лишь единицы могут себе позволить заказать торт на детский день рождения по цене нового автомобиля. Однако такие люди есть. Дебби Уингхам — британский дизайнер-кондитер, исполняющий заветные пожелания сказочно богатых заказчиков. Она автор самого дорого торта в мире, увидев который, сложно поверить, что его стоимость оценивается
    • Сьогодні, 09:56
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    Такие тортики может позлить себе только Ким Кардашьян и королева Елизавета ІІ

    Во всем мире лишь единицы могут себе позволить заказать торт на детский день рождения по цене нового автомобиля. Однако такие люди есть. Дебби Уингхам — британский дизайнер-кондитер, исполняющий заветные пожелания сказочно богатых заказчиков. Она автор самого дорого торта в мире, увидев который, сложно поверить, что его стоимость оценивается в 48,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Дебби рассказывает, что готовит торты не только для детей, но, как показывает практика, «детские заказы» всегда самые дорогостоящие. Малыши, для которых заказывают такие лакомства, чаще всего живут в совершенно другом мире, в мире роскоши и богатства.

    Например, для одной четырехлетней именинницы Дебби готовила торт, используя в качестве эскиза рисунки малышки. Празднование проходило в пятизвездочном отеле в Камбрии. Торт выглядел так, словно на шоколадной фабрике Вилли Вонка произошел взрыв. По размерам он был даже выше именинницы.

    В портфолио Дебби много оригинальных тортов для крестин. Для одной требовательной заказчицы она изготовила торт в форме яйца Фаберже, которое можно было открыть. Внутри торта был помещен крестильный браслет с розовым бриллиантом. Для другого праздника кондитер приготовила торты в виде шести дамских сумочек (модели сумочек были придуманы мамой малышки-именинницы). 

    Дебби много путешествует и из своих поездок привозит дорогие ингредиенты. В частности, с недавних пор она готовит карамель только с добавлением уникальной золотой соли, баночка которой стоит около 200 фунтов стерлингов. 

    Самые яркие и дорогостоящие тортики вы сможете увидеть в нашей галерее.

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    Торт, который сложно отличить от настоящей сумки
    Тортик для мажоров: британский кондитер украшает детские десерты алмазами и бриллиантами
    Тортик для мажоров: британский кондитер украшает детские десерты алмазами и бриллиантами
    Тортик для мажоров: британский кондитер украшает детские десерты алмазами и бриллиантами
    Тортик для мажоров: британский кондитер украшает детские десерты алмазами и бриллиантами
    Тортик для мажоров: британский кондитер украшает детские десерты алмазами и бриллиантами
    Тортик для мажоров: британский кондитер украшает детские десерты алмазами и бриллиантами

    Интересно только одно: отличается ли по вкусу тортик за пару миллионов от обычного бисквита с шоколадным кремом?

    Джерело: Культурология

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