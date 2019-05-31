Тренды выпускной моды: стильные фото



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vogue.ua

Выпускной бал приближается семимильными шагами, в то время как не все девушки определились с торжественным образом

Мы решили облегчить задачу с выбором и собрали главные тренды выпускной моды сезона весна-лето 2019 для вдохновения и приятных покупок.

Пышные платья с многочисленными слоями фатина, нежной тафты и воздушного тюля – классика выпускного бала. Дресс-код столь ответственного и значимого события позволяет надеть платье, будто снятое с плеч самой Золушки, и кружиться в танце на вечернем балу.

В сезоне весна-лето 2019 дизайнеры, экспериментируя с кроем и фасоном вечерних образов, отдали дань уважения нарядам королевских семей. Так, торжественные образы обзавелись ультрадлинными кейпами, напоминающими облегченные мантии королей. Голливудские звезды уже вовсю демонстрируют модный тренд на красных дорожках, в их числе Джессика Альба и Жозефин Скривер.

Шелковые образы благородных оттенков с ненавязчивым блеском смотрятся самодостаточно и требуют лишь минимальных украшений — аккуратных гвоздиков в ушах и эффектного кольца. Девушки из года в год вновь влюбляются в шелковые образы на красных дорожках.

Среди многочисленных блестящих образов, пышных королевских нарядов, шелковых ансамблей и романтичных воздушных платьев, трудно определиться с выбором идеального наряда, который будет актуален и после выпускного вечера. Тут на помощь приходит маленькое черное платье, которое в новом сезоне обрело новые формы и небанальные текстильные решения.

Для смелых девушек дизайнеры приготовили в новом сезоне платья с глубокими вырезами. Так, Алессандра Амбросио пришла на вечеринку Vanity Fair 2019 в эффектном вечернем образе цвета лазурной воды с провокационным вырезом в области декольте, в то время как Хейли Бибер посетила красную дорожку Met Gala 2019 в лаконичном бледно-розовом платье с глубоким V-образным вырезом на спине.

Модные бренды удивляют с каждым сезоном новыми идеями и небальными решениями. Так, торжественные комбинезоны уже стали достойной альтернативой вечерним платьям и знаменитости охотно носят их на красные дорожки. Чтобы сверкать на выпускном балу, достаточно надеть серебристый комбинезон как у Изаебль Гулар, а можно сделать реверанс в сторону минимализма и выбрать черный вариант, вдохновляясь образом Натали Портман.

Блестящие вечерние платья — украшение любого торжественного мероприятия. Образы, усыпанные мерцающими пайетками, наряды с использованием люрексовой нити, сверкающего жаккарда или украшенные блестками, будут как нельзя кстати на выпускном балу.

Поклонницам стиля Жаклин Кеннеди и Грейс Келли стоить обратить внимание на минималистичные монохромные платья. Простые фасоны и благородные оттенки — отличный способ продемонстрировать изысканный вкус. К тому же минималистичные платья темной цветовой гаммы скрадывают лишние килограммы и визуально вытягивают фигуру.

Романтичные натуры по достоинству оценят платья из невесомого тюля и нежной сетки. В центре внимания воздушные образы пастельных оттенков, украшенные цветочными аппликациями или фантазийной вышивкой, платья с открытыми плечами, нежными воланами и оборками самого разного масштаба.

Джерело: vogue.ua